Acoussioni kroonib Grammy-mees

Lisaks esinevad Acoussionil siinmail ülimenukas ja üha enam laias ilmaski tuntust koguv IIRIS (EE/UK), prantsuskeelse muusika tulevikutäht nooruke Pomme (FR), Eesti parim jazz-kooslus Estonian Voices, tänavu Eesti Muusikaauhindadel aasta ansambliks kroonitud Elephants From Neptune, samal gaalal aasta alternatiiv/indiealbumi tiitliga pärjatud Mick Pedaja, suurepärast venekeelset indiemuusikat viljelev Svidanie (RU) Moskvast, Eesti Muusikaauhindadel aasta parima etno/folk/rahvaliku albumi preemia korjanud Maarja Nuut, maailmakuulsatele seriaalidele CSI: Miami, Grey Anatoomia, Kondid, Kurjuse Kannul jt oma lugusid “laenanud" Richard Walters (UK), konkursi Noortebänd 2016 võitja The Notes ja finalist Lepatriinu, telesaatest Väikesed Hiiglased tuntud 6-aastane Lucas Christopher Varema, Eesti Laul 2016 poolfinalist The Jingles, kunagise menubändi MID solist ja ERR’i telesaadete “Kahekõne”, “Suud puhtaks”, “Kontakt” jt originaalmuusika looja RObAM ning värsked ja ülimõnusad kooslused Tintura ja Rake. Festivalipäevad saadavad öösse DJ Sander Mölder & DJ Peeter Ehala (TIKS) ning DJ Girti Suun. Kaheksateistkümnest nimest koosnevale esinejateplejaadile lubavad korraldajad juunikuu jooksul juurde veel paari üllatust.

Acoussion Live 2017 on kolmandat suve toimuv festival, kus looduse rüpes astuvad improviseeritud lavadel üles eri žanre viljelevad artistid. Tänavune festival on esmakordselt kahepäevane ning toimub reedel ja laupäeval, 21.-22. juulil. Acoussion on rändfestival ning seekord peatutakse Küla Villas Saku vallas Harjumaal.

Bill Laurance'i esinemine: