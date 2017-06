Reet Weidebaum soovitas suvelavastusi

NUKU teater "Mees, kes ei teinud mitte midagi"

Ferdinandi saalis alates 2. juulist

"Selle teeb põnevaks juba asjaolu, et lavastus põhineb Mehis Heinsaare tekstidel, mida siis Aare Toikka lavastab," tõi Reet Weidebaum välja ja lisas, et eri allikates on lavastuse kohta toodud välja erinevaid žanrimääratlusi. "Üks on allegooriline laulumäng, teine on muusikaline müsteerium," selgitas ta.

Rakvere teater "Viimane võllamees"

Loodi kuivatis alates 15. juunist

Weidebaum sõnas, et Loodi kuivatis toob Üllar Saaremäe sel suvel välja järjekordse Martin McDonaghi näidendi. "Selge see, et seal on põnevust ja seiklust, samuti võib nende eelmiseid lavastusi vaadates eeldada, et nad kasutavad väga hästi selle koha kõik võimalused," ütles ta ja mainis, et peaossa on võetud Raivo E. Tamm.

Visuaalteatriühendus Misanzen "Õhtu on salameri. Edgar Valteri rahutu rahu."

Urvaste Villike teatritalus alates 10. augustist

"Sel korral on võetud allikaks Edgar Valteri maalid, mida nad on asunud lavastama," tõdes ta ja lisas, et tal pole õrna aimugi, mis seal tulla võib, aga loodetavasti saab see võimas olema.

Kuressaare linnateater "Madu oma rinnal"

Sadamaaidas alates 19. juulist

"Ma ei oska selle lavastuse kohta veel midagi öelda, aga ma märkasin, et Mirtel Pohla mängib, kes pole juba ammu laval olnud," kinnitas Weidabaum ja lisas, et see võib teatrisõbrale väike rosin olla.

