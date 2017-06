Kinodesse jõuab dokfilm jõlkuvatest Istanbuli tänavakassidest

Dokumentaalfilm "Kedi" jälgib seitsme Istanbuli tänavakassi argipäeva ja viib vaatajad restoranidesse, kodudesse, turule, hiirejahile, pappkastidesse, hoovidesse ja mujalegi. Läbi inimeste, kes kasside käekäigu eest hoolt kannavad, kuuleme mõtisklusi linna- ja hingeelust ning kiisude iseloomust ja olulisusest. Tugeva nunnufaktoriga film näitab, et lootus, headus ja rõõm pole maailmast kuhugi kadunud.

Istanbul on koduks tuhandetele kassidele, kes jõlguvad omanikuta mööda tänavaid ja kelle ellujäämine sõltub nii nende endi kavalusest kui võõraste lahkusest. Nad on osa metropoli igapäevaelust ja pakuvad seltskonda inimestele, keda nad on otsustanud endale lähedale lasta.

Film on jõudnud paljudele festivalidele üle maailma ning kriitikud on tunnustanud linateost südamlikkuse ning kauni pildikeele eest.

Andres Kauts Elektriteatrist selgitas, et kuigi algselt plaanis näidata filmi ainult Tartus, siis lõpuks kujunes sellest välja levitamine kogu Eestis. "Tegemist on väga hea filmiga ning meile tundus, et see on hea annus positiivsust siia suvesse," kinnitas ta.

Eesti kinodesse jõuab dokumentaalfilm "Kedi" alates 28. juulist.