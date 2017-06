Ehkki Eesti Ajaloomuuseumi renoveeritav Maarjamäe loss avatakse alles Eesti 100. sünnipäevaks, on külastajad juba alates laupäevast oodatud uudistama tallihoones avatavat näitust "100 Soome asja" ning parki, kus on valmimas omapärane mänguväljak.

Maarjamäe lossi suveaed on muutumas miniatuurseks Eesti kaardiks, kus erinevad piirkonnad on markeeritud looduslike pinnavormide või kohalike sümbolitega. Prožektoritest valgustatud punane vaip juhatab külastajad oktoobris avatavasse Eesti Filmimuuseumisse, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Tegemist on suure kingitusega tervele Eesti rahvale meie vabariigi sajandaks aastapäevaks, terve välikompleks on meil tasuta avatud ja kõigile peaks tegevusi jätkuma. Näiteks Saaremaal saab tutvust teha viikingi laevaga, Tallinnas on võimalik heistata pika Hermanni tipust sinimustvalge lipp," rääkis ajaloomuuseumi kommunikatsioonijuht Reti Meema.

Maarjamäe lossis avatakse veebruaris uus ekspositsioon nimega "Minu vaba riik", mis jutustab meie lugusid läbi saja aasta. Peanäitusele lisaks kerkib lossi taha aga imposantne väliekspositsioon. Skulptuuride aeda Maarjamäe lossi taga on objektid kokku toodud tervest Eestist ja erinevatest linnadest.

"Kuna Eesti Ajaloomuuseumi põhieesmärk on ikkagi koguda poliitilist ajalugu, siis need nõukogude ajast pärit monumendid on väga oluline osa sellest, kui me räägime kas või kunsti aspektist - need on kunstiliselt kõrgel tasemel ja me tahame neid järgnevatele põlvedele näidata, et tekiks diskussioon," ütles Meema.