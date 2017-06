100 Soome asja jõuavad Eestisse

“100 Soome asja” kirjeldab soomlasi argiste, uuenduslike ja humoorikate asjade kaudu, esitledes üht eset iga Soome iseseisvusaasta kohta.

Näituse korraldaja on Soome Instituut ja selle kuraatorid on tuntud soome kirjanik ja kunstiloolane Anna Kortelainen ning disainer Pekka Toivanen. “Näituse üks eesmärke on inspireerida erinevas vanuses vaatajaid nii Soomes kui ka maailmas, panna neid mõtlema, mis võiks just tema põlvkonnakaaslastes tundeid ja mälestusi äratada,” rääkis kuraator Anna Kortelainen.

“Soome disain on kogu maailmas hinnatud ning Soome teine tugevus – võrdsus – on ka näitusel hästi hoomatav: kaunilt disainitud esemed on osa soomlaste igapäevasest elust,” lisas Soome Instituudi juhataja Anu Laitila.

Eesti Ajaloomuuseumi Maarjamäe tallihoone on näituse teine peatuspaik Helsingi Disainimuuseumi järel. Helsingis oli näitus väga populaarne, seda külastas üle 22 tuhande inimese. Eestist rändab näitus Oslosse, Madridi ja Riiga.

Näitus on Maarjamäe lossi tallihoones (Pirita tee 56, Tallinn) avatud 10. juunist 20. augustini kolmapäevast pühapäevani kell 10-18