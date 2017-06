Tartu lodjakojas esietendus muusikaline lavastus jõelaev Jõmmu otsimisest

25 tonni kaaluv jõelaev Jõmmu on teadmata kadunud ja juhtumit hakkavad lahendama nii jõepolitsei kui ka Mika Keräneni lasteraamatust tuntud salaselts Ramps, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Noored detektiivid asuvad seda otsima ja lõpuks, kas nad leiavad või ei leia - võib aimata, et leiavad üles," selgitas jõepolitseinik Veikko Täär.

"Nad teevad meeskonnatööd, nad on hästi tublid ja entusiastlikud noored. Ja loomulikult nutikad, targad ja kavalad," rääkis lavastaja Marko Mäesaar.

Lavastus toob Jõmmu enda sünnipaika ehk jõelaeva koju lodjakotta.

"Me oleme otse Emajõe ääres. Mina ei ole varem niimoodi Emajõe ääres teatrit teinud, kuigi siin varasemalt on tehtud. Aga nüüd, olles siin, ja kui see võimas lodi on ka mängus, siis see on kõik ainulaadne. Ja Mika Keräneni lugu on kindlasti haarav ja mitte ainult lastele põnevust pakkuv," rääkis Täär.

Mäesaare sõnul on etenduses erakordselt palju laule. "Ma ei oodanud, et nii palju laule tuleb. Allan Vainola on need laulud viisistanud, Loone Ots kirjutas ka laulusõnad," lisas lavastaja.

"Kadunud Jõmmut" mängitakse lodjakojas juunis ja juulis kokku 14 korda.