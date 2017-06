Soome kutsub sünnipäeva puhul reisile vabariigi ajalooradadele

Näitus "100 Soome asja" kirjeldab teekonda, mida mööda soomlased on tänasesse päeva jõudnud. Soomest Eestisse toodud näitusel tähistab iga Soome Vabariigi aastat üks Soomele omane ese, mis jutustab kogu maailmas hästi tuntud Soome disaini kõrval ka iseseisvuse lugu, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Disain on inimese kasvamise lahutamatu osa. "100 Soome asja" on seotud nii Soome saja-aastase ajalooga kui ka meie igaühe elulooga," rääkis Soome presidendi abikaasa Jenni Haukio.

Ta lisas, et paljud soomlaste loodud esemed kannavad endas põhjamaise riigi heaolumudeliga seotud väärtushinnanguid.

Mitmed näitusel olevad esemed on tuntud paljudes maailma riikides, näiteks soomlaste loodud emapakk ehk sünnitoetuspakk, mida esmakordselt jagati emadele 1930. aastatel ja mida nüüd jagatakse igal aastal 40 000.

"Ma usun, et Soome disain on nii kuulus just sellepärast, et see on nii praktiline, ja see on nii suur, sest see on väga lihtsa stiiliga ja samas ta on mõeldud igapäevasele elule ja see puudutab igaüht," arvas Soome Instituudi juhataja Anu Laitila.

Kunstnik Signe Kivi ütles, et soome disaini iseloomustab see, et igal esemel on oma lugu, mida jutustavad nii disainerid kui ka esemete kasutajad. Tema hinnangul on soome disainil olnud ka üsna suur mõju eesti disainile.

"Ehkki meil aastakümneid tagasi ei olnud väga palju teadmist soome disainist, tuli see kuidagi läbi õhu, merelainetega meie juurde. Ja mina siiamaani leian ennast kavandamas, nagu ma teeks mõnda disaini Marimekkole," rääkis Kivi.

Asjad, mis on saatnud soomlaste elu, on tithipeale enesestmõistetavad ja armsad ka meile. Ajaloomuuseumi seinal on tahvel, kuhu külastajatel ongi palutud kirjutada üks selline Soomega seotud ese.

"Ma kirjutasingi sinna seina peale ühe, mis saadab mind iga päev, iga hommik. Ma ei ole sellest päevast peale, kui Soome sõbrad tõid meile esimest korda Pauligi presidendi kohvi, suutnud seda ühegi teise kohvisordi vastu vahetada ja joon seda igal hommikul," ütles Kivi.

Helsingist saadetud näitus rändab Tallinnast edasi Oslosse, Madridi ja Riiga.