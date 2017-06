Tallinna kitarrifestival toob stiile Lõuna-Ameerikast põhjamaadeni

Homsel avakontserdil mängib Briti fingerstyle-kitarrifenomen Gareth Pearson. Guitar Magazine on nimetanud teda noorema põlvkonna suurimaks kitarrigeeniuseks ning Tommy Emmanuel oli tema mängust ja muusikast niivõrd inspireeritud, et kirjutas temast loo "Walesi tornaado". Gareth Pearson esineb Tallinnas KUMU Auditooriumis ja Jõhvi kontserdimajas.

Festivali peaesineja on Hispaania elektrikitarrivirtuooside orkester SINFONITY, kelle kontserti iseloomustab uskumatu energia ning hulljulge viis sulandada klassikute meistriteoseid rocki ja heavy mängumaneeri ja uue saundiga. Peale Sinfonity debüüti Merida Rooma Amfiteatris olid nii publik kui press vaimustuses, nimetades seda võimsaimaks kitarrielamuseks läbi aegade. Sinfonity kontsert on teisipäeval, 13. juunil Estonia kontserdisaalis.

Kuulake ja vaadake:

Festivali üks erilisemaid hetki on päikeseloojangu kontsert Tallinna Teletornis. Mängivad Jaanus Nõgisto ja Tõnu Timm erinevatel akustilistel kitarridel, Hawaii kitarril, mandoliinil ning lisaks laulud ja jutud.

Teiseks peaesinejaks on Argentina kitarrilegend Roberto Aussel. Väljapaistva kitarristi kontserdid on oodatud sündmuseks kõikjal maailmas, tema plaadistused on teerajajaks mitmetele põlvkondadele. Roberto Aussel on noorena võitnud esikohad mainekatel kitarrikonkurssidel Euroopas ja Lõuna Ameerikas, nüüdseks saanud oma kunstiliste saavutuste eest Argentina maineka auhinna KONEX DE PLATINO, mille nominentideks on olnud ka sellised muusikud nagu Daniel Barenboim ja Martha Argerich.

Peo lõpetab kontsert ‘’Rio kuuvalgel’’, kus esinevad lummava häälega Afro-Brasiilia päritolu lauljanna Nega Lucas, Latin Grammy’ga pärjatud suupillisensatsioon Gabriel Grossi ja omanäolisemaid Brasiilia kitarriste Daniel Marques. Kolme muusiku ühine tee viib kuulajad Brasiilia muusika rikkalikku maailma.