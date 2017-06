Linnateater tähistab Kustav-Agu Püümani juubelit

Teatrikunstnik Kustav-Agu Püümani ehk KAPi loomingu loetelu on märkimisväärne. Ligi poole sajandi jooksul on tema kunstnikukäe abil sündinud nii maagilised teatrilavad ja –kostüümid, põnevad tele- ja filmikujundused, julged ja ekstravagantsed varieteekostüümid kui ka kureeritud või kujundatud kunstinäitused. Ta on koostanud raamatuid ning kirjutanud erinevaid teatrikunsti ning selle ajalugu puudutavaid artikleid, ühtlasi on Kustav-Agu käe all õppinud suur arv kunstitudengeid Eesti Kunstiakadeemias.

Raamat „Intervjuu teatrikunstnikuga. Kustav-Agu Püüman“ keskendub juubilarist teatrikunstniku elutöö erinevate tahkude avamisele. Raamat sisaldab Kustav-Agu Püümani lava- ja kostüümikavandeid ja visandeid, samuti ka erinevate varieteekostüümide jooniseid, ühtekokku leiab raamatust üle tuhande illustratsiooni.

Näitus „KAP 80“ koosneb erinevatest sajanditest pärit teatrikostüümidest, põimides osavalt ja peenetundeliselt erinevad kostüümipaarid läbi viie erineva sajandi (16.–20. sajand). Lisaks kostüümidele on näitusel esindatud ka kostüümiajaloo kokkuvõtted – need on samuti pärit Kustav-Agu enda sulest.

Vastvalminud raamatu „Intervjuu teatrikunstnikuga. Kustav-Agu Püüman“ kontseptsiooni autorid on Maret Kukkur ja Allan Kukk, koostajad Maret Kukkur ja Kustav-Agu Püüman, kujundaja Allan Kukk, keeletoimetaja Mari Tuuling. Näituse „KAP 80“ kuraator on Kustav-Agu Püüman, kujundaja Katre Rohumaa, kirjandustoimetaja Helen Männilk.