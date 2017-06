"Kellavärgiga apelsin" toob lavale Viljandi kultuurikolledži tulevärgi

"Kellavärgiga apelsinis" saab vaid peaosalist, arstlikus eksperimendis paranduse teele pööratavat pätipoissi Alexit mängiv Tanel Ting keskenduda ühele rollile. Ülejäänud näitlejatel on osasid neljast seitsmeni.

Teiste rollide seas nii jõukude liikmeid kui ka siseministrit mängivat Martin Tikki tihe rollivahetus ei heiduta.

"Tegelikult on see just tööprotsessi mõttes pigem meeldiv, sest sa saad erinevaid asju proovida ja saad igast asjast veidikene maitsta, ei saa ühest rollist kogu asja kätte. Tanel, kes mängis pearolli, süveneski sellesse. Minule oli see väga huvitav ja põnev vahetada kogu aeg ning ma usun, et ka teised nõustuvad sellega," lausus ta.

Viljandi kultuurikolledži 11. lennu näitlejate kõrval on "Kellavärgiga apelsin" diplomitöö ka lavastajale Ringo Ramulile. Rakvere juurtega Ramuli käe all on rohkem kui viiskümmend aastat tagasi kirjutatud teos saanud tänapäevase varjundi.

Lavastaja sõnul ei peaks vahepeal ekraanikeelu allgi olnud "Kellavärgiga apelsini" filmiversiooni näinud inimesed etendust tulema vaatama eelarvamusega või jätma üldse Rakvere Nortsu tee tööstuslinnakus asuvat angaari üles otsimata.

"See oli kõige suurem hirm tegema hakates, et film on nii geniaalselt tehtud, et kas tasub üldse näppida midagi, mis on suurepäraselt loodud. Lugu on küll sama, kuid mingid asjad on teistmoodi. Näiteks meie lõpetame hoopis teise koha peal kui film lõppes," sõnas Ramul.

Näidend on alla 14-aastastele mittesoovitatav.