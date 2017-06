"November" jõuab ka Shanghai festivalile

“Novembri” Aasia esilinastus toimub juuni lõpus A-kategooriasse kuuluval Shanghai filmifestivalil, mis on üks Aasia suurimaid ja prominentsemaid festivale. Filmi esitletakse seal Panorama sektsioonis, mille eesmärk on nii publikule kui meediale tutvustada maailma filmitrende ja uusi tuuli kinokunstis.

Kuna “Novembri” rahvusvaheline esilinastus toimus juba New Yorgis Tribeca festivalil ja A-kategooria festivalide võistlusprogrammi kvalifitseeruvad üksnes filmi esmaesitlused, siis Karlovy Varys esitletakse filmi küll Official Selectioni raames, kuid väljaspool võistlusprogrammi ehk out of competition.

"Filmi valmides tuleb teha kolm tähtsat otsust - otsustada, milline festival avab filmi Ameerikas, Euroopas ja Aasias. Ameerika võttis "Novembri" väga hästi vastu ja seal elab film nüüd oma elu. Mul on väga hea meel, et filmi Euroopa ja Aasia esilinatused on saanud paika ja seda niivõrd olulistel festivalidel. See ennustab filmile väga pikka eluiga. Karlovy Vary kutse teeb eriti rõõmu, sest "November" on esimene ja seni ainus Eesti mängufilm, mis jõudnud nende põhiprogrammi,” kinnitas “Novembri” produtsent Katrin Kissa.

Lavastaja Rainer Sarneti käe all valminud “November” on muinasjutufilm täiskasvanutele. Filmi saab Eestis praegu vaadata Telia kodukino teenuse kaudu.

Loo tegevus toimub paganlikus Eesti külas, kus ahned ja juhmid külaelanikud pistavad rinda nii Katku, Vanapagana kui krattidega. Filmi peategelane on noor talutüdruk Liina, kes on lootusetult armunud külapoiss Hansu. Hansule on aga silma jäänud hoopis imekaunis mõisapreili. Lisaks nõuab Liina isa, et neiu läheks naiseks ropu suuvärgiga Endlile.

“Novembri” lavastas Rainer Sarnet, selle peaosades mängivad Rea Lest, Jörgen Liik, Arvo Kukumägi, Heino Kalm, Meelis Rämmeld, Katariina Unt, Taavi Eelmaa ja Jaan Tooming. “Novembri” produtsent on Katrin Kissa, operaator Mart Taniel, kunstnikud Jaagup Roomet ja Matis Mäesalu. Filmi muusika on loonud üks tuntumaid Poola kaasaegseid heliloojaid Jacaszek.

“November” valmis produktsioonifirmas Homeless Bob Production.

Treiler: