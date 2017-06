Eesti osaleb Performa biennaali Avatud Paviljoni programmis New Yorgis

1.–19. novembrini New Yorgis toimuval Performa biennaalil osalevad Eesti kunstnikud programmis Avatud Paviljon / Pavilion Without Walls: Estonia.

Biennaali idee keskmes on võimalus pakkuda kaasaegse kunsti tippnimedele luua ühekordne sündmus, performance või installatsioon. Performa alustas riikidepõhise Pavilion Without Walls programmiga 2013. aastal ning seni on osalenud Norra, Poola ja Austraalia.

Juuni keskel viibivad Tallinnas Performa biennaali peaprodutsent Esa Nickle ning kuraator Maaike Gouwenberg, kes on viimase aasta jooksul tutvunud Eesti kunstnike portfooliotega ning viinud end kurssi kohalikul kunstiväljal toimuvaga. Tallinnas viibimine annab võimaluse kohtuda programmi finaalis olevate kunstnikega nende töökeskkonnas ning arutada võimalikke biennaaliprojekte.

Eesti kunstnike lõpliku valiku kinnitab Performa direktor RoseLee Goldberg juulis. Eesti-poolse projektijuhi Karin Laansoo sõnul on "kaasaegse kunsti valdkonnas tegemist seni kõige kõrgemal tasemel institutsionaalse koostööga New Yorgi suunal".

2004. aastal kunstiajaloolase ja kuraatori RoseLee Goldbergi poolt asutatud Performa on suurim mitte-kommertslik kaasaegse kunsti üritus Ameerika Ühendriikides. Sündmuslik formaat, valdkondade ülesus ning suur populaarsus New Yorgi publiku seas tähendab, et biennaali erinevaid üritusi külastab kolme nädala jooksul kokku 25 000 inimest. Publiku arvult võistleb Performa biennaaliga New Yorgis ainult Frieze kunstimess.

Performa on tuntud kui esietenduste formaat ehk valdav enamus programmis nähtavast on publiku ees esmakordselt. Tänavu loovad peaesinejatena biennaali jaoks uued teosed teiste hulgas sellised rahvusvaheliselt tuntud kunstnikud nagu Kelly Nipper, William Kentridge, Julie Mehretu ja Wangechi Mutu.