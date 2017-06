Voronja galerii siseneb Tallinna korterisse

Pealinnas muutub Voronja galeriiks Maarja Marga stuudiokorter. Maarja töötab Mhmh OÜ stuudios sisearhitektina. Tema projektide hulgas on mitme kohviku, kontori ja restorani interjöörid. Samuti korraldab ta juba paar aastat disainiööl koos Tõnis Vellamaga disainioksjonit.

Huupi on Tartu kunstnik ja Jakobi galerii galerist, kes on lõpetanud Tartu Kõrgema Kunstikooli maali eriala ja Tartu Ülikooli maali magistrantuuri. Tema maaliseeriad lähtuvad isiklikest teemadest ning on oma maalilaadilt naiselikud ja realistlikud. Huupi omapärane värvikäsitlus on kohati pastoosne, kohati akvarellistlik, koos figuraalsete kompositsioonidega moodustab see uuendusliku ja värske terviku.

Tema viimane näitus "Plat Principal" Tartu Kunstimajas pälvis Ado Vabbe preemia.

Näitust saab näha kolmel päeval:

13. juunil, kell 18–20

14. juunil, kell 16–20

15. juunil, kell 16–20