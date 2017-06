Sõru Jazz tähistab kümnendat sünnipäeva nii mürgli kui mahedusega

„Nüüd on Sõru Jazz juba sedavõrd tuntud festival, et igale inimesele, kes suvel Sõrus käinud, seostub Sõru ikka sadama, paadikuuri ja jazziga. Sõru Jazz on Eesti jazzisõpru kokku toonud juba 10 aastat ning jätkab hoogsas tempos,“ kinnitas Sõru Jazzi peakorraldaja Guido Kangur. „Sõru Jazz on kui üks rõõmus pidu suure perega, festivali õhkkond on kodune ning sõbralik. Lisaks hubasusele pakub festival tasemel esinejaid nii Eestist kui mujalt maailmast. Võib kuulda mahedamaid koosseise, aga ka mürglimat muusikat orkestrimõõtu ansamblitelt.“

„Tänaseks on Sõru Jazz laienenud üle Hiiumaa. Lisaks traditsioonilisele Sõru paadikuurile toimuvad kontserdid ka Orjaku ja Kalana sadamates ning sel aastal esmakordselt ka Kärdlas,“ lisas Guido Kangur.

Festivalil esinevad näiteks Kristjan Randalu rahvusvaheline trio, Sofia Rubina & LRK Trio, Eesti-Soome kooslus Agan-Viinkainen-Mälgand-Kallio, Kadri Voorand Kvartett, Holger Marjamaa ja Peedu Kass Momentum.

Peedu Kass astub Sõrul üles tervelt kolmes erinevas koosseisus. Momentum trio seltskond, kuhu kuuluvad veel ka Kristjan Randalu ja Toomas Rull, saabus äsja tagasi tuurilt Austraaliast Brisbaine’ist ja seal esitatud kava saab kuulata Eestis just Sõru Jazzil.

„Ootame Sõrul esinemist väga. See on igal aastal üks olulisemaid Eesti jazzi skeene verstaposte, mis teatud mõttes kinnitab, et Eesti jazziga on kõik hästi ja suvi on tõepoolest alanud,“ kinnitas Peedu Kass. „Sõrul on läbi aastate tekkinud väga kindlanäoline ja stabiilne publik, kelle teadlikkus ja janu jazzi järele üha suureneb. Neile on alati lust mängida!“

Tantsulisemat muusikat pakuvad Swingin’ Sisters, Tanel Ruben &Victoria, Kaire Vilgats & Dagmar Oja Disco Jazz Band. Vaiksema muusika austajaile pakuvad duosid Erki Pärnoja ja Anna Põldvee ning Liisi Koikson ja Joel Remmel. Mõeldud on ka pisematele kuulajatele – pühapäeva pärastlõunal esitab oma kirjutatud lastelaule Stig Rästa.

Näitlejaist saab kuulama minna Jan Uuspõldu, kes Sõru Jazzi esimesel õhtul astub üles koos Raul Ukareda bändiga Kärdla Villalaos. Sealsamas esineb ka Marten Kuningas, kes teeb kummarduse David Bowiele. Reedel astub Kärdla Wabrikus lavale Tafenau Trio.

Lisaks on kavas traditsiooniline matk sportlikele kontserdikülastajatele, mille käigus liigutakse RMK Ristna looduskeskuse õuelt Kalana sadamasse, otse kontserdipaika.

Sõru Jazzi eestvedajad on Pille Lukin-Kangur ja Guido Kangur.