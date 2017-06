Värske Rõhk jõudis 50. numbrini

Värske Rõhu 50. numbris Kristel Birgit Potsepa teravaid tekste ja Elisabeth Kaukoneni müütilise hõnguga värsse. Paljulubava luuledebüüdi teevad Laura Oras, Gerda-Liis Palmiste, Mari-Liis Müürsepp ja Marianne Lind. Värskeid tekste ka Sven Kütilt, Tiina Veikatilt ja Kaarel Mihkilt ning Mari Paberiti luulekollaažid.

Proosas kolm noort meest: Andris Feldmanise pingeline novell endisest allilmategelasest, Rauno Alliksaare värvikad jutud Mihhailist, Andreist ja kompulsiivsest kalamehest ning Hans Alla lugu kosmodroomiveteranidest.

Päevikumärkmed Kristjan Haljakult; tõlkerubriigis ameerika autori Amie Barrodale’i igapäevaeluline, aga samas kriipiv jutustus „Kaitseinglid“ (tlk Marianne Lind).

Juubelinumbrist leiab nii Helena Läksi intervjuu Berit Kaschaniga kui ka kolm kriitikadebüüti: Hele-Mai Viiksaar arvustab Mudlumi jutukogu „Linnu silmad“, Daniel Tamm noore debütandi Liisa Nurme romaani „Kolgas“. Anette Helene Vijar kirjutab EKA lõputööna valminud Loore Sundja ja Else Lagerspetzi teosest „Notes, Memories, and Fictional Accounts of the Published Works“, mis tegeleb ühtaegu fiktiivse kirjastamise kui ka disainiga. Rauno Alliksaar vaatleb Tõnis Tootseni romaani „Esimene päev“ ning Hanna Linda Korp analüüsib möödunud aastal ilmunud luulekriitikat ja annab mõned praktilised näpunäitedki. Raamatusoovitused Mirjam Parvelt.

Ajakirja kaanekujundus ja illustratsioonid Kristel Sergolt, fotod Alexander Gronsky.