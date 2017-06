Tallinna kammerkoori uueks peadirigendiks saab Benjamin Kirk

Benjamin Kirk on lõpetanud Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias koorijuhtimise bakalaureuse- ja magistriõppe Tõnu Kaljuste käe all ning täiendanud end Inglismaal Kuninglikus Muusikaakadeemias Patrick Russilli juhendamisel. Praegu on tal käsil magistriõpingud muusikaakadeemia orkestridirigeerimise klassis ning tema erialaõpetajateks on Paul Mägi ja Tõnu Kaljuste. Oma lühikese karjääri jooksul on Kirk töötanud selliste koosseisudega nagu Eesti Filharmoonia Kammerkoor, Eesti Rahvusmeeskoor, Tartu Ülikooli Akadeemiline Naiskoor, Voces Musicales jpt.

Benjamin Kirki sõnul on ta väga tänulik talle antud võimaluse eest ning ta ootab suure elevusega Tallinna kammerkooriga töötamist.

"See, et sellise pika ajalooga koor kutsub enda ette üliõpilasest dirigendi, kes on pealegi veel välismaalane, on mulle isiklikult väga julgustav. Selline usaldus seab mulle kohustuse ja samas annab ka muusikalist motivatsiooni teha oma tööd, näidates üles suurt huvi ja austust Eesti koorimuusika traditsioonide vastu. Need traditsioonid on koori olemusse väga sügavalt juurdunud ning pühendume nende hoidmisele ka tulevikus," kinnitas Benjamin Kirk.

Peadirigendi kohalt lahkuva Aivar Leštšinski sõnul oli koori eesmärk leida peadirigent, kellel oleks ambitsiooni ja võimekust kanda edasi Eesti vanima kammerkoori pärandit ning oskust anda Tallinna kammerkoorile uus hingamine, mis võimaldaks tänasel koorimaastikul eristuda.

Hiljuti oma 55. juubelit tähistanud Tallinna kammerkoor kogunes helilooja Uno Naissoo algatusel eksperimentaalkoorina Eesti Heliloojate Liidu juures 1962. aastal. Tallinna kammerkoor oli esimene kammerkoor Eestis ja terves toonases Nõukogude Liidus – alles pärast koori hiilgavaid etteasteid rahvusvahelistel konkurssidel asutati sarnased kollektiivid Moskvas, Leningradis, Riias ja mujal.

Algaastatel oli kokku kutsutud elukutselistest muusikutest koosneva koori ülesanne tutvustada Eesti heliloojate põnevat uudisloomingut ning täiendada Eesti Raadio fonoteeki. Täna laulavad koori ridades harrastuslauljad, kelle seas leiab väga erinevate valdkondade ja elualade esindajaid ning keda ühendab armastus koorimuusika vastu.