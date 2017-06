Arvustus. Blondie ei pea vaikselt taanduma

Kuna mulle rahvusringhäälingus kord juba sõna on antud, kasutaksin alustuseks võimalust pöörduda ettepanekuga kõigevägevama poole, kes kindlasti ka kultuuriportaali loeb.

Hea kõigevägevam, oleks ääretult armas, kui Sa peataksid sellise inimkonnale omase groteskse nähtuse nagu vananemine. Sinu lahkel loal võiksime kohe, siin ja praegu kokku leppida, et tänasest alates jäävad kõik naised peatuma kolmekümnendatesse ja mehed neljakümnendatesse. Usu: nii oleks märksa vähem kadedust, kurbust ja valusaid hetki ning maailm oleks meie eksistentsiks parem paik. Ent enne lepingu jõustumist peatuks viivuks muusikal.

Kui ma eelmisel aastal tänavu kuu aega tagasi 76-aastaseks saanud Bob Dylani "Fallen Angelsit" kuulasin, tekkis küll hinge mingi seletamatu kurbus. Võib-olla oli asi selles, et mullu nii palju muusikalegende taevastesse stuudiotesse siirdusid, ent "Fallen Angelsis" kõneles minuga keegi väga väsinud härra, kes justkui teaks, et need on tema viimased laulud. Hääles ja kogu üldvaibis oli küll midagi ääretult maagilist, mis tõi silme ette mõne Fellini filmi ja kaadrid trööstitust mahajäetud tivolist, aga see kõik oli nii neetult nukker.

Blondie laujatar Debbie Harry on üks neid sümboleid, keda iga varateismeline vinnimagnet on mingil hetkel enda tüdruksõbraks pidanud, iga veidi vanem härra mingis eluetapis ihaldanud ja iga naisolevus kadestanud. Või samuti ihaldanud.

Et see sama tüdruk, kes "Call Me" videos merevahus möllates iga meeshinge pea sassi ajas, on nüüd 71-aastane, tekitas segaseid tundeid. Isegi mulle, kes ma "Call Me" (1980) ajal polnud veel sündinudki polnud. Kuigi Blondie andis albumi välja ka kolm aastat tagasi ("Ghosts Of Download"), mis ju polegi ammu, suhtusin "Pollinatorisse" nagu mingisse tontlikku muusikajeekimisse. Äkki see kõik saab olema nii kuramuse melanhoolne. Teeb ju Blondie energiatasemelt Dylanist hoopis ambitsioonikamat muusikat. Võibolla on kuulen seksisümboli asemel 71aastast ideetut masinat, kes lihtsalt teenib nimega elatist. Ja siis vajutasin play…

Esimestest taktidest pöörati kõik eelarvamused pea peale. Kindlasti võib "Pollinatori" puhul mõne kandi pealt vigiseda, ent mitte energia puudumise kohalt. Tempokas "Doom Or Destiny" mõjub kui kõige energilisem Blondie 70ndate lõpust, "Long Time" (vaadake alt videot) aga meenutab ehk isegi veidi liialt "Heart Of Glassi". "Already Naked" ja daftpunkilik "Fun" jätkavad head seeriat, milles vana Blondie ja kaasajastatud biidid moodustavad mõnusa sümbioosi. "My Monster" ja "Best Day Ever" on fookuse mõttes veidi kaootilisemad ja aeg-ajalt seikleb sünt liiga futuristlikul piiril, ent Blondie jääb enda nägu.

Enne, kui "Pollinatori" viimased neli lugu minevikku ja tänapäeva miksival veidi sogasemal alal ekslema hakkavad, kõlab minu hinnangul plaadi mõnusaim lugu, eelmainitud "Fun'i" kõrval. "Gravity" on parim näide sellest, et vanakooli bändil on võimalik instrumente - ja vaat et, et žanrigi - pea täielikult muuta, samal ajal äratuntavaks jäädes.

Blondie on muusikaajalukku söövitanud nii palju superhitte ja "Pollinatoril" pole 70ndate teise poole ja 80ndate alguse legendaarsete singlite kõrvale midagi sama võimsat vastu panna, aga Blonide on ikka suurepärane. Nemad pole üks neid bände, kel soovitaks tungivalt vaikselt ja (veel) väärikalt taanduda. Blondie võiks edasi kütta.

Ah jaa, kõigevägevam, unusta see vananemise jutt - olin meeltesegaduses ega kontrollinud oma sõnu. Tee parem nii, et üha rohkem inimesi mõistaks, et oluline pole vanus, vaid vananemise viis. Palun rohkem Debbie Harrysid.