Peter Murdmaa: filmi on teha lihtne, kui sul on hea idee

Festivalil tulevad ettekandele eriti lühikesed filmid.

"Kui me räägime sellest, kuidas me neid eriti lühikesi vorme tavaelus teame, siis muusikavideod ja ka narratiiviga reklaamvideod kuuluvad sinna hulka. Ühest küljest on väga raske teha midagi lühidalt, samas, kui mõelda, et selle keskmes on üks oluline sõnum, siis see teeb selle mõnevõrra lihtsamaks," sõnas Murdmaa.

Festivalil siiski reklaame ega muusikavideoid ei näe, küll aga kolmeminutilisi filme aktuaalsetel teemadel.

"Näiteks läinud aastal oli väga palju Facebooki ja virtuaalsuse kallal norimist, et üritaksime rohkema üksteist märgata ega istuks ninapidi telefonis, päris elu jääb elamata," ütles Murdmaa, lisades, et ka pagulasteema oli eelmisel aastal tugevalt üleval.

Lühifilmižanr on tema sõnul levinud Prantsusmaal, aga ka Ameerikas ja Hiinas. Tres Courtil linastuvad 9 päeva jooksul 140 filmi. Festivali eesmärk on ka innustada noori tegijaid.

"Näidata neile, kui lihtne on tegelikult filmi teha, kui sul on hea idee."

Täna õhtul algusega 23.10 näeb ETV2 eetris valikut varasematel festivalidel osalenud filmidest.