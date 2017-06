OTSE: välkloengul selgitatakse Eesti esindaja Veneetsia arhitektuuribiennaalil

Kõik meeskonnad tutvustavad oma ettepanekuid lühikese 9-minutise ettekandega, misjärel küsimusi saab esitada nii võistluse žürii kui sündmuse publik. See, kes Eestit järgmise suve arhitektuuribiennaalil esindab, kuulutatakse välja järgmisel esmaspäeval, 19. juunil.

Žürii liikme, Eesti Arhitektuurikeskuse juhataja Raul Järgi sõnul olid konkursile esitatud tööd ühtlaselt tugeva tasemega. "Kõik esitatud tööd puudutasid arhitektuuri põhiküsimusi ja seda nii, nagu konkursi lähteülesanne ette nägi – lahates hetkel olulisi ideid ja loomepraktikaid ning, uurides, mis see ikkagi on, mis teeb arhitektuurist olulise ja vajaliku valdkonna. Olen kindel, et neljapäeval kuuleme sisulist ja elavat arhitektuuridebatti, kuivõrd kõigil lõppvooru pääsenud töödel on potentsiaali Eestit Veneetsias esindada," lisas Järg.



2018. aasta Veneetsia arhitektuuribiennaal toimub 25. maist 26. novembrini, mille põhinäitust kureerivad Dublinis tegutseva Grafton Architects büroo asutajad Yvonne Farrell ja Shelley McNamara. Veneetsia XVI arhitektuuribiennaali Eesti väljapaneku produtsent ja rahvusvahelise kuraatorivõistluse korraldaja on Eesti Arhitektuurikeskus, kaaskorraldajaks on Eesti Arhitektide Liit, koostööpartnerid kultuuriministeerium ja Eesti Kultuurkapital, samuti toetavad projekti alati sponsorid erasektorist. Võistlustöid hindab žürii, kuhu kuuluvad arhitektid Raul Järg (Eesti Arhitektuurikeskuse juhataja), Toomas Tammis (EKA arhitektuuriteaduskonna dekaan), Johan Tali (2014. ja 2016. aasta Eesti väljapaneku kaaskuraator), Veronika Valk, Eesti Arhitektuurimuuseumi direktor Triin Ojari, arhitekt Peeter Pere ning kunstiajaloolane ja kuraator Maria Arusoo (Eesti Kaasaegse Kunsti Keskuse juhataja).

Eesti on Veneetsia arhitektuuribiennaalil osalenud alatas 2000. aastast, seni kokku kaheksal korral. Viimati, 2016. aastal osales Eesti biennaalil esimest korda koos Läti ja Leeduga; ühisprojekt kandis pealkirja "Balti paviljon" (The Baltic Pavilion) ning see pakkus sissevaadet Balti regiooni muutustesse viimastel aastakümnetel. Täpsem ülevaade: http://www.arhitektuurikeskus.ee/veneetsia.



Veneetsia-välkloeng on välkloengute sarja 58. sündmus, mida toetavad Eesti Kultuurkapital, Saint-Gobain Ehitustooted ja Hals Interiors. Eesti Arhitektuurikeskuse välkloengute eesmärk on kutsuda avalikkust kaasa mõtlema ja arvamust avaldama meid ümbritseva avaliku ruumi kujundamisel, tekitada arhitektuuriteemadel avalikku arutelu ja viia ühiskonda arusaamist, et arhitektuur on meie kõigi asi. Välkloengud on tasuta. Loe varasemate välkude kohta siit ja Veneetsia-välkloengu kohta lähemalt Facebookis.