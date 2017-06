Kadri Karro näitusesoovitused: üks Tallinnas, kaks Tartus ja kaks Pärnus

Tartu Ülikooli maalieriala 2017. aasta lõpetajad Tartu Kunstimajas



Näitus on avatud veel selle nädala lõpuni. "Noorte maalijate töid on ju huvitav vaadata, seal on nii bakalaureuse- kui magistrilõpetajad./---/ Minule jäid kõige rohkem meelde võib-olla Siiri Jürise ja Martin Urbi tööd," sõnas Karro.

Peeter Alliku "Kultiveeritud skisofreenia" Tartmusis



Näitus on avatud 17. septembrini. "Nii graafiku- kui ka maalikunstnikuna on tema tööd seal väljas. Minule meeldivad eriti Alliku linoollõiked, mida on seal väga korralik valik."

Jüri Ojaveri "Meestepood" Tallinna Linnagaleriis



Näitus on avatud 30. juulini. "Jüri Ojaveri kahest osast koosnev installatsioon, millest üks osa on hauakivid või mälestusmärgid, kasvõi teetähised, kuhu peale on Jüri Ojaver kogunud ligi 50 sõbra ja tuttava ütlused, tsitaadid./---/ Minu meelest on see väga tugev näitus, kuidagi jätk Jüri Ojaveri kahele eelmisele isikunäitusele: "Surev koer" ja "Surev koer. Vol 2"."

Rahvusvaheline aktinäitus "Mees, naine ja meri" Pärnu Uue Kunsti Muuseumis

Näitus on avatud 3. septembrini. "Väga pika traditsiooniga näitus, 24. seekord./---/ Eelmisel aastal olid teemaks tulnukad, sel aastal on Mark Soosaar tulnud oma kuraatorikontseptsioonis inimesele lähemale./---/ Seal on maalijaid nii lähiriikidest, Islandilt, Saksamaalt ja ka Eestist."

Leonhard Lapini "Masinad" Pärnu Avangard Galeriis



Näitus jääb avatuks kuni 18. juulini. "Galerii asub Rüütli tänaval ja nad näitavad tihtipeale nõukogude perioodi kunsti. Seekord on võetud Lapini masinad, mida tal on 70ndatest erinevaid seeriaid. Seal on ka hilisemaid töid."

Häid näituseelamusi!