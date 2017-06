Soome-ugri filmifestival FUFF kutsub vaatama hõimurahvaste kino

Festivali üheks oluliseks eesmärgiks on soome-ugri filmikunsti edendamine ning tulevikutalentide koolitamine. Neljal festivalipäeval toimub hommikuti stsenaristika töötuba, mida viivad läbi Mart Kivastik Eestist ning Dániel Erdélyi Ungarist.

Festivali kunstiline juht, Budapestist Setomaale kolinud Edina Csüllög rõhutas, et tihti jääb hõimurahvaste filmitegu nii rahaliste vahendite kui ka lihtsalt oskuste puudumise taha. "Kui vaatad kodus ainult mingilt vene kanalilt seriaale, siis sul ei ole paratamatult sellist tausta nagu filmikooli õpilastel, kes on vaadanud Bela Tari ja Veiko Õunpuud," kõneles Csüllög. "Kuid see kõik on arendatav ja me tahame noortele näidata, et on olemas ka kunstilised ja eksperimentaalsed filmid."

Pärast päevast filmiprogrammi toimuvad kontserdid. 29. juuni õhtul astub üles ansambel Puuluup Viljandist, 30. juunil laulab ja mängib karmoškat seto juurtega punkartist Kristel Mägedi ning toimub ka ugridisko DJ Aivar Meose eestvedamisel.

Festivali patroon on soome-ugri kultuuri hoidja kirjanik Kauksi Ülle.