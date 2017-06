Priit Kuusk soovitab: Suure-Jaani muusikafestival

Juba kaks aastakümmet korraldatakse Suure-Jaani vallas nädal enne jaanipäeva muusikafestivali. Seal on üles astunud palju kohalikke ning ka kaugemalt tulnud tuntud muusikud, tavaliselt on esinemas ka üks väliskollektiiv ning kavades on palju eesti heliloojate loomingut.

16.juunist kuni 23. juunini toimuva festivali kunstiline juht on meie muusikategelane, pedagoog ja organist Andres Uibo. Mis on Suure-Jaani muusikafestivalil erilist, et sinna sõidetakse ka kaugemalt, pealinnast Tallinnastki, rääkimata oma valla ja naabervaldade rahvast?

Leili Kuusk, vallavalitsuse avalike suhete spetsialist, valla ajalehe Leole toimetaja:

"Meie festivalil on ikka neid 'väikeses kohas toimuvaid suuri asju', mis on kõige olulisemad just ümberkaudsetele inimestele. Tänavugi tuuakse sellisel tasemel kultuur lausa koju kätte: sümfooniaorkestrid, silmatorkava elulooga noor dirigent, ainult ühe kontserdi Eestis andev kloostrikoor ja rabasaarel toimuv päikesetõusukontsert. Ning veel aastast aastasse avanev võimalus kohtuda lõunatundides inimestega, keda on mõtet kuulata..."

Andres Uibo on suure missioonitundega organist, pedagoog ja muusikategelane, kes peab silmas ja tutvustab eesti muusikat igal võimalikul juhul. Alles äsja, 11. juunil oli tal järjekordsel sooloõhtul Helsingi toomkirikus suure klassika kõrval kavas Erkki-Sven Tüüri pala "Spectrum I" ning samas mängis Uibo ka enda "Apokalüptilist sümfooniat" suurele orelile.

Pidunädal Suure-Jaanis pühendub heliloojatele Kappidele ja sealt pärit teistele klassikutele, aga ka teistele eesti heliloojatele ja muusikutele. Samas hoitakse kontakti uuema muusikaga, tellitakse uusloomingut esiettekandeks. Festivalitegevuste hulka kuuluvad kontsertide kõrval kohtumised-lõunatunnid kohvikus Arturi Juures, aiakohvikute traditsioon, laulupidude korraldamine, noorte lauljate ja loomingu konkursid, näitused jm, tänavugi taas kokku ligi 30 üritust.

Suure-Jaani valla esindusürituseks saanud festival sündis enne, kui seal oli asutatud rahvusvaheline Artur Kapi ühing (2001), mis on üks pidustuste ideelisi tugisambaid. Festivali korraldab Suure-Jaani vald, peakorraldajaks on juba aastaid kultuurimaja direktor Anneli Kundla.

Paljudel valdadel pole niisuguseid sügavaid kultuurikihte nagu on Suure-Jaanil – nende peale on võimalik uut, kaasaegsemat ehitada, sest rahvuslik vundament on tugev ja ajahambale vastu pidanud. Vallal on kaks kultuurimaja, Suure-Jaanis ja Sürgaveres ning kaks rahvamaja, Reegoldi külas ja Vastemõisas. Vallas on kolm muuseumi, heliloojate Kappide majamuuseum Suure-Jaanis, Hüpassaare majamuuseum helilooja-klassiku Mart Saare elupaigas, kuulsa kunstniku Johann Köleri talumuuseum Lubjassaares. Vallas tegutsevad mitmed kodanikuühendused ja seltsid, kes on abiks ka kultuuriürituste korraldamisel.

Neljapäeval, 25. mai pärastlõunal esitles Suure-Jaani vallavalitsus heliloojate Kappide majamuuseumis festivali juubeli puhul ilmunud väga kaunist väljaannet. Raamat kannab pealkirja "Helisev vaikus. Suure-Jaani muusikafestival aastast 1998" ja selles on peamiselt festivali fotograafi Jaanus Siimu tehtud fotod, albumi koostajaks Leili Kuusk. Uus Jaanus Siimu näitus pannakse taas Suure-Jaani kiriku rõdule ning selle avamine leiab aset 17. juunil kell 11. See pole festivali esimene album, kultuuripärandi säilitamine on olnud tegijatele väga oluline.

Mis kavas:

Juba reedel, 16. juunil leiab aset festivali "Auftakt" (muusikute seas hästi tuntud terminiga 'eellöök-eelmäng-algus'). Kell 16.45 heisatakse valla lipuväljakul Kappide majamuuseumi naabruses pidulikult festivalilipp. Festival avatakse muuseumis kell 17, millele järgneb teemakohane sissejuhatav kontsert "Isad ja pojad" Artur Kapi ja Eugen Kapi ning Wolfgang Amadeus Mozarti ja Franz Xaver Mozarti muusikaga. Mängivad EMTA professorid Urmas Vulp viiulil ja Marje Lohuaru klaveril. Eesti muusikast on kavas Artur Kapi (1878 – 1952) "Andante religioso" ja Eugen Kapi (1908 – 1996) "Nokturn", Mozartitelt isa W. A. Mozarti (1756 – 1791) Sonaat Es-duur KV 302 ning F. X. Mozarti (1791 – 1844) Sonaat F-duur op. 15.

Laupäeva, 17. juuni hommikul avavad oma uksed kaheksa ühepäeva-aiakohvikut, millest neli asuvad Suure-Jaani linnas ning neli ümberkaudsetes külades. Kuues kohvikus toimub ka kontsert, korraldatakse huvitavaid loenguid. Kohvikud on omapärane koostöövõimalus muusikafestivaliga, mis lisab alati pidunädalale oma värvi ja aroomi.

Laupäeval toimub festivali tiiva all ka üle-eestiline vaimulik laulupäev "Üks kindel linn ja varjupaik", mille patroonideks on peapiiskop Urmas Viilma ja Saksamaa LV suursaadik Eestis Christoph Eichhorn. Osavõtjaid arvatakse tulevat rohkem kui 1200 lauljat ja umbes 150 mängijat. Toimuvad ekskursioonid Suure-Jaani kirikus, kell 15 mälestushetk heliloojate ja kultuuritegelaste kalmudel, reformatsiooniaasta õunapuu istutamine.

Kell 17 toimub kammerkoor Collegium Musicale kontsert kirikus koos instrumentalistidega Concerto BachFest. Juhatab Endrik Üksvärav, kavas Johann Sebastian Bachi reformatsioonikantaat "Ein feste Burg ist unser Gott" BWV 80. Pool tundi hiljem süüdatakse kirikus laulupeotuli ning piduliste rongkäik läheb kiriku juurest laululavale. Laulupäeva kava on pühendatud reformatsiooni 500. aastapäevale. Õhtul toimub kirikus veel muusikaline õhtupalvus, kus kõlab eesti vaimulik muusika. Päeval kell 13 leiab Kondase majas aga aset esimene lõunatund teoloogi ja rännumehe Arne Hiobiga.

Pühapäevased 18. juuni festivaliüritused lähevad nime all "Mõttepäev". Kell 11 on kirikus kontsert-jumalateenistus, kell 13 kohvikus Arturi Juures lõunatund saksofonist Lembit Saarsaluga. Väga põnev kontsert "Ussisõnad" on tulemas Kondase majas kell 15, kus esineb suurepärane kammerduo Mati Turi (tenor) ja Martti Raide (klaver). Nende kavas on Mart Saare, Veljo Tormise ja Ester Mägi soololaule, sealhulgas Mart Saarelt koguni 13 laulu. Paar tundi hiljem esitab hispaania muusikat kitarrist Kirill Ogorodnikov, tema kontsert toimub Energia talu teemajas. Solist on Eesti noorema põlvkonna silmapaistavamaid kitarriste, kes oma diplomid saanud EMTA-s Tallinnas ning Saksamaal Kölnis. Õhtul kell 20 laulab kirikus Eesti Rahvusmeeskoor, harukordses kavas vaid eesti muusika – Tõnu Kõrvitsa 7-osaline tsükkel "Laulud Dolorese lauluvihikust" (2016), Andres Uibo "Antifoonid" (kahe psalmi tekstil) ning Andres Lemba neljaosaline "Missa" (2015), peadirigent Mikk Üleoja.

Palju põnevat on veel tulekul pidunädala järgmistelgi päevadel, aga üks tore uudis lõpetuseks: sel aastal ootab rabasaare päikesetõusu kontserdi kuulajaid esmakordselt uus riigimetsa majandamise keskuse ehitatud puidust puhkeplats, kuhu mahuvad ka esinejad.

Esmaspäeval, 19. juunil tuleb Suure-Jaanis aga juba "Rahvalik päev".