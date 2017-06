Jaan Tooming. Nuhk

Arvo Varik oli sügaval nõukaajal tubli nuhk. Talle meeldis see amet, meeldis nuhkida. Arvo sõlmis kergesti sõprust erinevate inimestega, oskas neid kallutada südant puistama. Ja eriti nautis ta ettekannete koostamist julgeolekule. Ta sai head palka ning oli eluga rahul. Arvo Varik jootis sõpru ning kuulas mõnuga, kuidas joomasõbrad riiki siunasid. Samal õhtul koostas ta ettekande, jälle kasvasid toimikud ja Arvo teenis ülemustelt kiituse.

Siis algasid Eestis pöördelised sündmused. Uued tuuled puhusid ja üha avalikumalt räägiti Eesti iseseisvusest. Ja lõpuks saabuski vabadus. Arvo Varikus toimus usuline ärkamine. Ta laskis ennast ristida ja hakkas usinasti armulaual käima. Tihti nägi ta kirikus ka neid, kelle kohta ta nõukaajal julgeolekusse ettkandeid tegi. Kuid Arvo Varik tundis ennast uue inimesena ning uskus, et vana elu on möödas, kõik patud on talle andeks antud. Oli kerge ja hea. Varsti sai ta tööle kaposse. Ja jälle hakkas ta nuhkima, nüüd juba uue vabariigi heaks. Ta võttis oma tööd väga tõsiselt, meelitas sõpru Eesti Vabariiki põhjama. Ta sai head palka ning tundis, et on oma riigile vajalik, aitab selle õitsengule kaasa ja võitleb vaenlastega, kes tahavad õõnestada riiki, mida ta armastas.