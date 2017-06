"Kadunud näitlejad". Erni Kask: ka andetu näitleja võib teatris püsida

Doksari näitlejaametist loobunutest otsib vastuseid järgnevatele küsimustele:

Mis selle otsuse siiski tingis?

Millest nimelt mul siis kõrini sai?

Kas see otsus on alatine?

Millal ja kas tekib igatsus tagasi lavale pääseda?

Kas laval olemine on siiski sõltuvus?

Kas sellest saab üldse kunagi loobuda?

Kas andetu näitleja saab teatris püsida? Erni Kask arvab, et saab küll.

"On üks Eesti näitleja, keda vaatan pidevalt ega saa aru, kuidas ta seal püsib./---/ Ta ei ole kuskil püsitrupis tööl, vaid vabakutselisena figureerib pidevalt. Vaatan, et jälle on see mees seal... mõtlen: issand jumal. Minu meelest ei ole ta väga andekas, aga ju siis kellegi jaoks on."

Näitlemine ei pruugigi Kase sõnul olla eelkõige andekuse küsimus, vaid inimene võib lihtsalt mõista, et see on tema tee, mida mööda ta peab minema.

"Väga kurb on juhus, kui ümberringi kõik inimesed saavad aru, et see ei ole selle inimese tee, aga tüüp astub ja astub sedasama rada. Kuigi kõik märgid räägivad sellest, et ta peaks sealt tegelikult kõrvale astuma."

Näitlejateest looobumise isiklike põhjustena märkis Kask kärsitust ja liiga kõrgeid nõudmisi enese suhtes.

