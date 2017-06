Lavastus "BIG DATA" otsib tantsu- ja helikunstnikke

Prantsuse lavastaja Alexandre Zeff ootab lavastusse "BIG DATA" professionaalseid tantsijaid, näitlejaid ja muusikuid. Põhirolli on vaja leida tantsija-näitleja, kellel on meisterlik kehakasutus ning kes tunneb end hästi tekstiga töötades või on tugevalt motiveeritud tekstiga töötama.

Kasuks tulevad ka muud oskused: laulmine, akrobaatika, võitluskunstid jms.

Lisaks soovitakse leida tantsijaid-näitlejaid grupistseenidesse, samuti kuni kahte elektroonilist muusikat viljelevat artisti.

Osalejatel peab olema valmisolek teha proove alates 10. augustist kuni 19. septembrini ning osaleda etendustel septembris ja hiljem vastavalt kokkuleppele. Töö on tasustatud.

Lavastusest:

Alexander Zeffi "BIG DATA" on Vaba Lava kuraatoriprogrammi 2017/2018 avalavastus, mis esietendub 19. septembril 2017.

"BIG DATA" keskseks küsimuseks on see, kuidas navigeerida digitaalse revolutsiooni järgses maailmas, kus tänu kolossaalsele andmemahule on mistahes informatsioon põhimõtteliselt kättesaadav. Kuidas kujutada laval inimeksistentsi, kus meid ümbritsev info üleküllus võib muutuda kakofooniliseks müraks? Lavastus kujuneb tantsijate ja muusikute ühisloomingus ning üritab interdistsiplinaarsete kunstiliste vahenditega edasi anda ajastu vaimu, pulseerivat organismi, võimsa vooluga jõge, mis haarab kaasa kõik, mis teele ette jääb.

Lavastajast:

Alexandre Zeff on prantsuse noorema põlvkonna näitleja, teatrilavastaja, filmirežissöör ning produtsent. Ta on loonud nii lühifilme kui täispikki mängufilme, samuti dokumentaale. Vaatamata noorele eale on ta teinud üle 20 teatri- ja filmirolli. Alexandre Zeff on lõpetanud Pariisi Konservatooriumi Teatriakadeemia (Conservatoire national supérieur d'art dramatique) esmalt näitleja ja hiljem lavastajana ning samuti Pariisi filmikõrgkooli La Femis (Fondation Européenne pour les Métiers de l’Image et du Son). 2007. aastal lõi Alexandre Zeff oma teatrikompanii nimega La Camara Oscura.

Näide lavastaja töödest:

Audition-kohtumised toimuvad 21. ja 22. juunil Vaba Lava teatrikeskuses. Osalemise soovist anda teada meiliaadressile: tiiu@vabalava.ee. Samale aadressile palutakse saata ka CV ja foto/videolink ennast tutvustava materjaliga.