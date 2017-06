Tristan Priimäe filmisoovitused: "Põgenemise rütm" ja "Una"

"Põgenemise rütm", režissöör Edgar Wright



"Tavaline krimilugu ebatavalisest kurjategijast: kuulmishäire ja lapsepõlvetraumaga autojuht, kelle tööks on pangaröövide ajal olla getaway driver./---/ Vorm, kuidas see lahendatud, on keskmisest huvitavam./---/ Umbes nagu "La La Land" meets "True Romance". Terve film on nagu muusikavideo...," kõneles Priimägi.

"Una", režissöör Benedict Andrews



"Mu selle nädala täielik leid, ma olen väga imestunud, et selline asi üldse kinolevisse jõudis./---/ Lugu väga keerulisel teemal: pedofiilia, seks alaealistega – teema, mida tavaliselt käsitletakse hästi ühekülgselt või ei käsitleta pigem üldse. See põhineb ühevaatuselisel näidendil, mis on ka näha. Väga kammerlik psühholoogiline draama, kus on on ainult kolm tegelast. /---/ Ta on ajanud tegelaste psühholoogilise seisundi niivõrd keeruliseks, et vaatajana olen ma kohati närvis selle peale, et ma ei suuda ära otsustada, mida ma pean arvama, mõtlema. See on alati intrigeeriv, kui mingi film suudab seda teha."

"Rannavalve", režissöör Seth Gordon



"Mida sest "Baywatchist" oodata? No tegelikult mitte midagi. See on ühe vana ja väsinud telesarja taaskasutus kinolinal. Kuna Hasselhoff on liiga vana, siis on sinna pandud The Rock. /---/ Keskmisest ropumate naljadega. /---/ Kui psühholoogiast rääkida, siis siin on see praktiliselt olematu. Kõik tegelaskujud on kahemõõtmelised karikatuurid."

