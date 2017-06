Itaalia fotograaf annab Eesti maaelust välja fotoraamatu

Firenzes sündinud, kuid viimased 20 aastat Taanis elanud vabakutseline fotograaf Luca Berti on aastaid rännanud Skandinaavias ja Baltikumis, kirjutas Saarte Hääl. Oma reisidel on ta pildistanud maal elavaid inimesi, taustaks külateed, talud, põllud ja kirikud. Selle tulemusel on sündinud mitmed näitused ja fotoraamatud. Mullu avati ka Eesti Vabaõhumuuseumis näitus "Eesti maa inimene 21. sajandil". Osa sellest näitusest kolis juunikuuks Koguva Kunstitalli pealkirja "Muhumaa loodus ja inimene" all.

Taas tuli Luca Berti Eestisse, sealhulgas ka Saaremaale pildistama, et koostöös Eesti Vabaõhumuuseumiga Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaks välja anda fotoraamat. "Minu sooviks on, et sellest raamatust saaks alguse eluaegne side selle maaga," ütles Luca Berti. Ta armastab siinset maastikku ja arhitektuuri, aga üle kõige Eestis elavaid inimesi. "Kahju, et ma eesti keelt ei oska," tõdes Berti, viidates, et suurema sideme loomiseks oleks see oluline.

Eriliseks teeb Berti tööviisi asjaolu, et ta pildistab statiivile seatud Linhofi kaameraga, mis kasutab filmi asemel plaate ja teeb mustvalgeid fotosid. Negatiivid ilmutab ta ise stuudios, mis asub Kopenhaagenis. Kogu protsess on küllaltki kulukas ja ajamahukas, kuid Berti sõnul on see seda väärt. Ka pildistamine ise ehk kompositsiooni seadmine ja õige valguse leidmine võtab Bertil küllaltki palju aega. Nii kujuneb tema külaskäigust justkui sündmus.

Dokumenteerima ajendab Luca Bertit mure maakogukondade käekäigu pärast. Nii püüabki ta jäädvustada elusaid külasid ja sealseid inimesi.