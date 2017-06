Vabaduse väljakul näeb mustvalgeid fotosid

Näituse kuraator Kristel Schwede kommentaar-küsimused:

"Kui palju me oma igapäevaelus tegutseme soopõhiselt? Kas poest piima ja leiba ostes teeb seda naine, mees või lihtsalt inimene? Kas tavalist, mis iganes arvutipõhist tööd teeb mees, naine või inimene? Kui mitu tundi päevast võtame me vastu otsuseid ja tegutseme lihtsalt inimestena? Igas naises on olemas meespool. Igas mehes on naiskülg. Kui hästi sa tunned oma teist poolt?"

Annika Haas (sündinud 1974) on rahvusvaheliselt tegutsev portree- ja dokumentaalfotograaf, kes uurib oma fotoseeriates ühiskonna vähemusgruppe ja neisse kuulumist rahvuse, religiooni, tervise või mõne muu inimese isikliku valiku põhjal.

Vivian Ainsalu (sündinud 1979) on nii Eesti kui ka rahvusvahelistel fotokonkurssidel edukalt esinenud fotograaf, kes on pildistamisega tegelenud 20 aastat. Viimaste aastate hingelähedasemateks teemadeks on portree- ja aktifotod. Vivian Ainsalu fotode dramaatilis-mütoloogilist sõnumit võimendab tundlik ning stiilipuhas klassikaline teostus.

Meeli Laidvee (sündinud 1969) on hariduselt tantsija ja koreograaf, keda huvitab inimese keha ja selle kaudu lugude vahendamine. Oma tantsija tausta on fotograaf oskuslikult ära kasutanud feministlike ja soorollide piire kompavate fotolavastuste loomisel.

Vabaduse väljaku kunstifestivali kultuuriväljaannete sektsioonist leiab ajakirja Positiiv värsked numbrid koos eelnimetatud autorite loominguga.