Ekspositsioonis on 152 rõivakomplekti ja igast Eesti kihelkonnast on väljas vähemalt üks rahvarõivakostüüm.

Näituse kuraator Reet Piiri ütles, et rahvarõivas on paslik igal aastaajal ja nii kõnelebki näitus rahvarõivaste kandmiskultuurist Eesti eri paigus ja eri aastaaegadel.

"Rahvariided räävad seda, kuidas me eristume teistest rahvastest. Igal rahval on oma maitse - milliseid värve peetakse ilusaks, millist harmooniat, kooskõla. See juba teeb selle "meie" sellest. Teiseks, rahvariided räägivad ka seda, kus me elame. Kui me elaks Lõunamaal, siis meil oleks teistsugused riided," sõnas kuraator.

Rahvarõivakomplektid on pärit Eesti Rahva muuseumi kogudest. Vanimad rõivaesemed pärinevad 18. sajandist.