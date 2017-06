ERMis avatakse Eesti suurim rahvarõivanäitus

Soomerootsi kirjanik ja psühhoanalüütik Mikael Enckell (84) on oma elu jooksul kirjutanud psühhoanalüütilises võtmes sadu filmianalüüse, uurinud holokausti ja Gulagi saatanlikkust, kirjutanud sel teemal raamatuid. Tema on just õige inimene, kellelt küsida, kas üldse kunagi headus võidab kurjuse? Kas me oleme võimelised ajaloost midagi õppima? Imbi Paju tegi Enckelliga juttu.