Loodi kuivatis esietendus Üllar Saaremäe "Viimane võllamees"

Loodi viljakuivatus esietendus Iiri näitekirjaniku ja filmirežissööri Martin McDonagh´ viimane näidend "Viimane võllamees", mille on lavale seadnud Üllar Saaremäe. See on talle järjekorras 40. lavastus.

McDonagh on tuntuks saanud eelkõige oma kahe näidenditriloogiaga ("Leenane'i triloogia" ja "Arani saarte triloogia") ja kuuldemängudega. Tema näidendeid on ette kantud Broawayl ja nad on saanud palju preemiaid. Näidendit "Viimane võllamees" ("Hangman") pärjati maineka Laurence Olivieri auhinnaga. Üllar Saaremäe jaoks on see kolmas McDonagh´näitemäng, mille ta lavale toob.

Peategelasest Harryst, kes on riigi peaaegu et kuulsaim võllamees, on saanud baaripidaja. Igal õhtul koguneb kindel seltskond Harry semusid tema äärelinna pubisse, et klaasi taga päevasündmused läbi võtta. Ühel päeval siseneb kummaline võõras, kelle ümber hakkavad asjad kahtlast kuju võtma, ja minevikusaladused tõusevad taas päevakorda. Kes ta on ja mida otsib? Ja milline on tema seos kahe aasta eest vangikongis üles poodud mehega, kes viimase hingetõmbeni oma süütust kinnitas?

Lavastaja sõnul keskendub thrillerlik lugu väikestele inimestele ja nende elutõdedele, mis viivad neid olukordadesse, kus normaalne inimene olla ei taha. Kas inimesel on õigus teise elu üle kohut mõista? Inimene on paraku ainult vahend ja see, kes on end sellise vahendina võtma hakanud, võibki vahendiks jääda.

Viimast võllameest kehastab külalisena Raivo E Tamm, teistes osades Indrek Apinis, Margus Grosnõi, Jaune Kimmel või Lisete Laisaar (külalisena), Madis Mäeorg, Tiina Mälberg, Eduard Salmistu, Toomas Suuman, Tarvo Sõmer, Tarmo Tagamets, Velvo Väli ning Imre Õunapuu

Mängupaigas on avatud näitus "Süüta süüdlased?", kus on võimalik kohtuda Inglismaa oma aja kuulsamate võllameeste Albert Pierrepointi ja Harry Alleniga, kelle käe läbi hukkus paarikümne aasta jooksul sadu kurjategijaid.

Etendust mängitakse valitud kuupäevadel juunis, juulis, augustis ning septembris Tapa-Loobu maantee ääres asuvas Loodi kuivatis.