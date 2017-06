Kinodesse jõudis Eesti-Vene koostööfilm "Kala-Kala"

"Filmi idee sündis just Narva-Jõesuus," rääkis režissöör Anton Bilžo. "See koht tähendab minu jaoks palju – minu naine on siit pärit, meil on siin maja, kus ma olen viimased viisteist aastat puhanud ning stsenaariumi idee tuli mulle pähe Narva-Jõesuus, ja just neid kohti kujutasin ma ette, mõeldes tulevasele filmile," tõdes ta ja lisas, et ta kinnistus niivõrd Narva-Jõesuu külge, et tal oli raske kaaluda mõnd teist kuurorti. "Film poleks teoks saanud nende toredate inimeste osalemiseta, kes elavad Narvas ja Narva-Jõesuus."

Süžee kohaselt saabub Peterburi haritlane Roman Eesti kuurortlinna Narva-Jõesuusse, et pühenduda vaikuses oma elu tähtsaimale tööle – toimetada entsüklopeediat "Läänemere kalad". Ühel päeval ujub Roman merelise fauna uurimise käigus liiga kaugele merele ja on uppumas. Teda päästab ja kannab kaldani eikusagilt ilmunud alasti Helena. Sõnagi ütlemata naaseb Helena merre. Roman aga kaotab kõigepealt isu, seejärel huvi töö vastu ning lõpuks läheb end uputama, lootes uuele kohtumisele salapärase mereneitsiga.

Filmis "Kala-kala" mängivad Vladimir Mišukov, Severija Janušauskaitė, Maksim Vitorgan, Andrei Bilžo. Teistes osades saab näha ka Andres Puustusmaad, Jüri Vlassovit, Tiina Tauraitet, Rain Tolki, Diana Klais, Jekaterina Novosjolovat, Tarvo Vridolini ja Katariina Tamme.

Film valiti osalema festivalile "Kinotavr-2016", linateos sai auhinnad parima mees- ja naisrolli eest Vene Filmikunsti Festivalil Honfleuris Prantsusmaal (žürii esimees oli kirjanik Frédéric Beigbeder) ning samuti auhinna parima meesrolli eest festivalil "Ilmamaa äär" Sahhaliinil (žürii esimees oli režissöör Krzysztof Zanussi).

Filmi saab vaadata Narva Apollo kinos.