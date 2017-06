Galerii: Al Paldrok avas KuKu klubis uue näituse "10 käsku"

Tänapäeva inimese probleemid on seotud suuresti sellega, et tegutsemisjuhised on 2000 aastat vanad ja nende "parim enne" on tegelikult juba ammu möödas.

Piibli eeskujul saadab käske kirjaoskamatutele mõeldud visualiseering. Igal juhul annab kunstnik kaasa sajaprotsendilise garantii, et õnne valem töötab, kui käske eranditult ja vastuvaidlematult järgida.