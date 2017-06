Keelesäuts. Millal eestlased, millal eestlaste kogukond?

Kogukonnamõiste on ajaga ja arenguga muutunud, laienenud ja mitmekesistunud. Täna keskendun ma keelekasutuses ainult ühele aspektile, mille kohta olen kuulnud küsimusi. Millal on õige kasutada eestlaste kohta kogukond ja millal on see vale?

Küsijate arvates on vale, et eestlaste kohta öeldakse Eestis kogukond. Ja sellega on nõus Eesti Keele Instituut, kui ametniku soovitussõnastikus pakub, et kogukond öeldakse muu rahvuse kohta teise rahvuse hulgas. Niisiis- kogukond öeldakse muu rahvuse kohta Eestis või ükskõik mis riigis. On Eesti juudi kogukond, Eesti vene kogukond. Või eestlaste kogukond Kanadas või Rootsis või Soomes.

Aga Eestis ei ole eestlased kogukond ja see läheb vahel sassi. Kunagi väljendas president Ilves seda intervjuus Läti ajakirjale Rigas Laiks nii: „Eestlased ei ole kogukond, Eesti on rahvusriik ja samuti on seda Läti. Ma ei nimetaks lätlasi iialgi kogukonnaks!" Tsitaadi lõpp. Nii vahendas seda toona Delfi. Seda siis eestlastest ja kogukonnast. Aga tähelepanu võiks pöörata ka ingliskeelse sõna community tõlkimisele eesti keelde kui kogukond seal, kus õigem on ühing, selts, ühisus jne.