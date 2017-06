ERR.ee video. Vanemuine salvestas "Othello" Raadioteatrile

Vanemuine salvestas "Othellot" Eesti Raadio 1. stuudios laupäeval, 17. juunil ning mõni stseen mängiti ERR kultuuriportaali video tarbeks.

Esietendus toimus 7. mail 2016 Vanemuise väikses majas. Andres Noormetsa lavastuses on Shakespeare’i värsstekst teisendatud proosasse.

2016. aastal möödus 400 aastat William Shakespeare’i surmast, seetõttu tähistatakse üle maailma erinevate sündmustega Shakespeare’i aastat. Vanemuise teatris esietendub Shakespeare’ile pühendatud aastal tragöödia "Othello" – näidend, mis teatri pea 150-aastase ajaloo jooksul pole draamažanris varem lavale jõudnud.

Andres Noormets on öelnud: "Kunagi kuulsin ühe teatri kassapidajat piletiostjale "Othello" kohta ütlevat, et see on ju see jube lugu, kus neeger valget naist kägistab. Tänasel päeval tahaks kõik vastupidi teha – pole lugu, pole jubedust, pole neegrit ega valget naist ja kedagi ei kägistata. On rõõm ja joovastus – kirega elatud elu, mis tulvil armastust, armukadedust, õnne ja surma. On elusate inimeste rütm teekonnal igavikku ja surematusesse."

Lavastuse lavakujundaja on Andres Noormets, helikunstnik Taavi Kerikmäe, kostüümikunstnik Maarja Viiding, valguskunstnik Margus Vaigur (Endla teater), lavastusdramaturg Esko Salervo (Yle, Soome). Lavavõitlust juhendas Hellar Bergmann.

Osades: Jim Ashilevi (Von Krahli Teater), Sten Karpov, Liis Laigna, Ragne Pekarev, Andres Mähar, Riho Kütsar ja Karol Kuntsel.