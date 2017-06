Täna esietenduv lavastus "Provintsitraagikud" pakub mitmekihilist nalja

Üks etendus, üks saal, üks publik, kuid kaks näidendit ja kaks lava. "See ei olegi nii hull, paned teised riided ja see aitab. Alguses oli raskem, aga iga asjaga harjub. Nad on ju mõlemad lühikesed, ma ei teagi, mis see lehekülgede arv on, selline 17-18. 40 minutit kestab kumbki. Alguses väsitas ära, aga nüüd hakkab juba harjuma. Sa jaotad oma energiat ühtlasemalt," selgitas näitleja Hannes Kaljujärv "Aktuaalsele kaamerale".

Esimeses publikuga läbimängus tekkis ka plaaniväliseid naljakohti. Näiteks läksid vaidluse käigus koeranimed segamini. Kuigi Hannes Kaljujärve arvates sellised seigad elavdavad näidendit, lubas lavastaja Eili Neuhaus need siiski allesjäänud ajaga otsustavalt välja rookida. "Selles suhtes olen ma väga konservatiivne. Ma viimase hetkeni, nii kaua kui mul siin lastakse olla, ajan näpuga rida ja igasugune selline soperdamine peab ära kaduma," rõhutas lavastaja.

Neuhaus usub, et lavastuse nimi inimesi ei peleta. "Miks peaks üks provintsitraagik inimesi peletama? Ma arvan pigem, et see on just intrigeerivam pealkiri kui koomikud. Mu arust on terve Eesti koomikuid täis - kõik need stand-up comedyd. Võib olla ka üks üdini traagiline lugu, mis ajab lausa naerma," põhjendas Neuhaus.

Kokku on "Provintsitraagikuid" kavas publikule näidata 13 korda, neist viis etendust on praeguseks välja müüdud.