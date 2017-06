Otseülekanne kell 18: Onu Bella esitleb raamatut oma võitlusest vähiga

Kirjastus Ema & Isa esitleb täna, 20. juunil Onu Bella teost "Tappa prostatavähk", milles kuulus muusik, kirjanik ja üleüldse eesti popkultuuri ülisügava jälje jätnud Bella räägib, kuidas ta ei anna alla vaatamata sellele, et tal on vähk. Esitlus toimub homme ERRi Gonsiori tänava puhvetis kell 18, ERR kultuuriportaal kannab sündmuse üle.

Esitlusel pakutakse suupisteid ning kõneleb autor ise, võimalik on dialoog publikuga.

"Muide, need praegusel ajal nii populaarsed ja paljureklaamitud tegevused nagu puude kallistamine, kristallidega manipuleerimine ja muu analoogne posimine on minu empiirilise kogemuse põhjal pigem fantaasiavaldkonda kuuluv komejant kui tõsiselt võetav ravimeetod," kirjutab Onu Bella raamatu tagakaanel. "Inimestele meeldib mõelda, et esoteerika on lahendus kõigele, kuid karm reaalsus on midagi hoopis muud."

"Võitlus jätkub! Jee! Viva la vida!" lisab Bella, kes on kogunud tuntust nii ansambli Onu Bella & Öörahu solistina Public Image Ltd-st inspireeritud psühhpunki tehes kui sooloartistina provotseerivaid diskohitte esitades.