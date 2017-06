Video. Nii tehakse lavastust mehest, kes ei teinud mitte midagi

Vaadake videot valmivast lavastusest:

Muusika ja laulutekstid Lauri Saatpalu, kaasa teeb bänd koosseisus Tanel Ruben, Paul Daniel, Marti Tärn ja Madis Muul

Kärstna on väike ja ilus küla uhke mõisa ja pikkade tammealleedega, mis jääb suurtest maanteedest tüki maad eemale. Küla paikneb mäenõlval ja sealt paistavad üle metsade ära nii Mustla kui Suislepa kirikutornid. Inimesed on töökad ja tublid nagu mulgid ikka. Ja sellega võikski siinkohal piirduda, kui ükskord poleks juhtunud sündmus, mis muutis elu Kärstnas äratundmatuseni. Külla ilmus võõras!

Kes ta on? Mida ta tahab? Miks ta naeratab? Miks ta midagi ei tee? Milliseid saladusi ta endas peidab? Kas kannatuskunstnik Taaniel Kuuskemaa on olemas? Kas Vanadus on olemas? Kas armastus on olemas? Kas see, mida sa näed, on üldse see, mida sa näed?

Mehis Heinsaare loodud isepäiste loogikatega maailmu võib julgelt maagiliseks realismiks või ka reaalseks maagiaks nimetada. Heinsaare lugudest inspireeritud muusikalise müsteeriumi toovad lavale VAT teatri külalislavastaja Aare Toikka, võimsaid visuaalmaailmu loov teatrikunstnik Rosita Raud ja eestlase olemust muusikasse tõlkiv muusik ja laulukirjutaja Lauri Saatpalu. Kaasa teevad tipp-jazzmuusikud, peaosades Mart Müürisepp ja Lauri Saatpalu.

Bussiga saab etendusele Viljandist, Tartust, Rakverest, Pärnust. Täpsem teave.