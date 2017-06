Suure-Jaani festival kogub hoogu koos rohke publikuga

Kukerpillid tulid Suure-Jaani otse Saaremaalt muusikafestivali kunstilise juhi, organisti ja oreliprofessori Andres Uibo kutsel. Nende oma festivalikontsert eile Tääksi vesiveskis tõi kohale, pealegi veel esmaspäeva õhtul, üle pikkade aegade rekordarvu publikut, enam kui 350 kuulajat.

Tänavu on festivali igal päeval ka oma suunav nimetus. Pidunädalal on seljataga 18. juuni “Mõttepäev” ning üle-eestiline vaimulik laulupäev 17. juunil “Üks kindel linn ja varjupaik”. Laulupäev pühendati reformatsiooni 500. aastapäevale, selle korraldajaiks olid Suure-Jaani vald, Eesti Evangeelne Luteri kirik ja EELK kirikumuusika liit. Piduliku kontserdiga lauluväljakul kenasti valitud kavas oli laule ka üheksalt eesti heliloojalt. Korraldajad arvasid algul, et lauljaid tuleb ehk viissada-kuussada, Suure-Jaani tuli kohale aga enam kui 1200 lauljat, lisaks veel pillimehed. See oli tõeline laulupidu, veel ilusa ilma saatel ja kõigega, mida laulupeol oleme harjunud nägema-kuulma. Ennelõunal avati Suure-Jaani kiriku rõdul Jaanus Siimu festivaliteemaline fotonäitus. Pärastlõunased üritused algasid kirikus aga Collegium Musicale ning Concerto BachFesti ühisettekandega Johann Sebastian Bachi kantaadist Martin Lutheri hümni teemal “Ein feste Burg ist unser Gott”, mida juhatas ja kus ka soleeris Endrik Üksvärav.

Pärast pidulikku kontserti lauluväljakul pidas õhtupalvuse kirikus Kristi Sääsk ning seal esitas gregooriuse laule, eesti rahvalaule ja rahvakoraale Tuuliki Jürjo ansambel In Unison.

“Mõttepäeval” 18. juunil kujunes eriti huvitavaks lõunatund kohvikus Arturi Juures saksofonist Lembit Saarsalu ja organist Merle Kollomiga. Lembit Saarsalule, kes esinemiste kõrval on praegu ka saksofoniõppejõud Elleri-nimelises Tartu Muusikakoolis, on tänavune aasta omapäraseks keskpunktiks tema 52 aastat kestnud muusikuteel – 26 aastat pillimängu Nõukogude-aegses Eestis ja 26 aastat taas vabaks saanud Eestis. Et saksofonimängijate olukord esimesel 26 aastal oli küllaltki komplitseeritud (oli aegu, kus saksofon oli üldse keelatud!), seda saame meenutada nõukogude kultuuriametnike laialt tuntuks saanud ütlusega: “Täna mängid saksofoni, homme aga reedad kodumaa…”. Saarsalu nüüdses lõunatunnis koos Merle Kollomiga jutuajamiste vahel mängitud lood olid, nagu alati, süvitsi haaravad ja hingeliselt pühendunud, need jagavad meile tõelist kuulamisrõõmu. Lembit Saarsalu tuleb solistiks veel Vanaõue puhkekeskuses “Suvealguse päeval” 21. juunil kell 18 toimuval kontserdil.

Andres Uibo on valinud ja kutsunud ise kõik lõunatundidel rääkijad. Nii jagas oma tarkusesõnu meile tänavu esimeses, 17. juuni lõunatunnis ka teoloog ja rännumees Arne Hiob. Kondase maja fuajees müügilauas olid saadaval tema reisiraamatud “Püha maa, juudid ja Jeesus”, “Rooma, apostlite pärand ja Maarjamaa” ning “Patmos. Johannese ilmutusraamat ja meie tänapäeval”.

“Mõttepäeva” programmis oli veel kolm sündmuslikku kontserti. Kondase maja ehk Suure-Jaani kultuurimaja saalis toimus tenor Mati Turi ja pianist Martti Raide suurepärase duo etteaste “Ussisõnad” üleni eesti muusika kavaga, koos Martti Raide huvitavate kommentaaridega. Mati Turi esitas koguni kolmteist Mart Saare laulu, pärit meistri erinevatest loomeperioodidest, nende vahel Veljo Tormise võluvad “Kümme haikut” (1966) Jaan Kaplinski sõnadel ning meie naisheliloojate elava suurklassiku Ester Mägi (s. 1922) vapustavalt dramaatiline “Hommik Tehumardil” Debora Vaarandi sõnadel.

Kohtla-Järvel sündinud ning Tallinnas muusikaakadeemias ja Kölnis kõrgemas muusikakoolis õppinud Kirill Ogorodnikovi hispaania muusika kava saime kuulata Energia talu teemajas. Festivalijuht Andres Uibo kogenud muusiku ja muusikategelasena hindas, et pole nii head kitarrimängu varem kuulnud(!).

Eesti Rahvusmeeskoorile meeldib Suure-Jaani festivalil laulmas käia. “Mõttepäeval” esitatud kava, seekord kiriku rõdudel, haakus peadirigent Mikk Üleoja juhatusel hästi Suure-Jaani festivali suunaga: Tõnu Kõrvitsa uusteos, koorile ja Üleojale pühendatud “Laulud Dolorese lauluvihikust” (2016), Andres Uibo “Antifoonid” ning eriti Andres Lemba mitmeosaline “Missa” oma nelja solistiga võeti publiku poolt väga hästi vastu. Andres Lemba looming on aina enam kinnistumas meie koorilaulusaavutuste hulka helilooja suurepärase kooritunnetuse ja vormimise oskustega.

Esmaspäeval, 19. juunil ning 20. juunil on ka kahe noore laulja esinemised VIII Mart Saare nimelisel lauljate konkursil Kondase majas. Need on Merit Kraav, kes õpib Elleri-nimelises Tartu Muusikakoolis ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia tänavu lõpetav Kristjan-Jaanek Mölder koos oma suurepäraste kontsertmeistrite Jaan Kapi ja Piia Paemurruga. Nende kavades on ka meie heliloojad-klassikud Mart Saar, Artur Kapp ja Villem Kapp, konkursi teises voorus lisanduvad neile Ester Mägi ja Veljo Tormise loodud oopused. Žüriisse on kutsutud taas Eestisse elama asunud omaaegne nimekas laulja Leili Tammel, samuti Mati Turi ja Martti Raide.

Teisipäev, 20. juuni ongi festivalil Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia päev, sest õhtul kell 19 toimub Suure-Jaani kooli suures saalis tänavuste lõpetajate galakontsert. Lõpetajatest solistidega koos esineb akadeemia sümfooniaorkester professor Paul Mägi juhatusel. Muusikaakadeemia ooperistuudio etendab Olustvere lossis kell 22 aga Henry Purcelli ooperit “Dido ja Aeneas”. Etenduse muusikajuhtideks on Teele Jõks, Imbi Tarum ja Meelis Orgse, lavastuse tegi Stephan Jöris Saksamaalt, kontsertmeistriks on Ene Rindesalu, solistideks muusikaakadeemia laulueriala üliõpilased. Päeval saime Kondase majas kuulda Mari Amori uut soololaulu Indrek Hirve sõnadel “Ma kordan, aiva kordan nagu narr” Mati Turi ja Martti Raide elavas ettekandes.

Kolmapäeval, 21. juunil on festivalil “Suvealguse päev”, kus kohvikus Arturi Juures räägib lõunatunnis ooperilavastaja Arne Mikk, vestlust juhib lauluveteran Mati Palm. Suvealguse kontserdil kell 18 Vanaõue puhkekeskuses on solistideks flötist Oksana Sinkova, viiuldaja Daniel Kogan Moskvast ning Lembit Saarsalu, mängib Concerto BachFest. Õhtul kell 22 leiab Suure-Jaani õigeusu kirikus aset Püha Danilovi kloostri meeskoori (Moskva) kontsert Georgi Safonovi juhatusel, kõlavad vene kirikulaulud, vaimulikud värsid ja kasakate laulud.

Neljapäev 22. juuni on Eesti Riikliku Sümfooniaorkestri päev. Lõunatunnis vestlevad kunstiteadlane Harry Liivrand ja muusikateadlane Kristel Pappel. Kell 16 sünnib Olustvere leivakojas ilus kammerkava, kus mängivad viiuldajad Elisabeth Härmand ja Arvo Leibur, tšellist Aare Tammesalu ning organistina Andres Uibo. Suure-Jaani kooli suures saalis mängib kell 19 Eesti Riiklik Sümfooniaorkester, dirigendiks imelapsena alustanud Alexander Prior Inglismaalt. Kavas on ka Eugen Kapi ja Artur Kapi teosed, solistiks Daniel Kogan.

Järgneval öösel kell 3 alustab kuulus Päikesetõusu kontsert, solistideks flötist Ingrid Paul Saksamaalt, Arvo Leibur ja Aare Tammesalu, mängib Eesti Sinfonietta, dirigeerib Alexander Prior. Eesti muusikat esindavad siin Artur Kapi ja Villem Kapi teosed. Pidunädal jõuab lõpule 23. juuni päeval vokaalansambli Maneo esinemisega kirikus ning jaanitule süütamise ja jaanipeoga lauluväljakul.