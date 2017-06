Tristan Priimägi andis suveks kolm filmisoovitust

"Petetud" ("The Beguilded"), rež: Sofia Coppola

"Film räägib ühest konföderatsiooniohvitserist Ameerika kodusõja ajal, kes satub haavatuna tütarlastekooli, kes hakkavad tema eest hoolitsema," selgitas Priimägi ja tõi välja, et lahti läheb psühholoogiline-erootiline kassi ja hiire mäng. "1971. aasta originaalis mängib peaosa Clint Eastwood, selles filmis on aga Colin Farrell pigem süütu, kuid teda ootab siiski samasugune raske saatus," lisas ta ja kinnitas, et tegemist on küllalt rahvaliku filmiga.

"Petetud" on Eesti kinodes alates 21. juulist.

"Lõputu poeesia" ("Poesía sin fin"), rež: Alejandro Jodorowsky

"Jodorowskyl on omadus teha filmi nii, nagu ta ei oleks näinud ühtki filmi peale enda omade," tõdes Tristan Priimägi ja sõnas, et 88-aastasena suudab ta lahti lasta kõigest õpitust ja järgida ainult iseennast. "Sellest filmist tundub, et tal on täiesti ükskõik, mida sellest mõeldakse, põhinoot on aga ikkagi väga ilus ja poeetiline," ütles ta ja pakkus välja, et filmi vaadates võiks proovida lahti lasta püüdest järgida narratiivi ja aru saada.

"Lõputu poeesia" on Eesti kinodes alates 6. juulist.

"Wind River", rež: Taylor Sheridan

Priimägi selgitas, et "Wind River" on režissöör Taylor Sheridani lavastajadebüüt, varem on ta aga kirjutanud stsenaariumid filmidele "Sicario" ja "Hell or High Water". "Filmi keskmes on üks mõrvalugu indiaanireservaadis ning Sheridanile omaselt kirjutab ta väga täpselt konteksti lahti," selgitas ta ja lisas, et filmis mängivad suured staarid eesotsas Jeremy Renneriga.

"Wind River" on Eesti kinodes alates 4. augustist.