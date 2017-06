Vene punkbändi Leningrad tegemised said raamatukaante vahele

Venemaal ilmus raamat, mis on pühendatud Vene pop-kultuuri kõige säravamale fenomenile - bändile Leningrad, mille laulud on täis roppusi.

Leningradi liidril Sergei Šnurovil on raske iseloom. Leningrad on tegutsenud juba 20 aastat ja selle aja jooksul on Sergei kaks korda bändi laiali saatnud, kuid pärast ikka taas kokku kutsunud. Miks, küsis temalt "Aktuaalne kaamera".

"Iga kord olid omad põhjused. Aga ma ei häbene seda ning olen isegi plakatitele kirjutanud, et "elame kasumi nimel". See on puhas kommerts. Kui me midagi ei müü, siis see tähendab, et meid ei ole kellelegi vaja," vastas Šnurov.

Bändiliidri terav künism vaid lisab Leningradile populaarsust. Muusikakriitikud arvavad, et bänd on sama populaarne kui Vene president.

"Tuleks küsida, miks Šnurovil on sedavõrd suur vabadus. Suurem kui teistel popmuusikutel. Miks ta saab endale lubada ropendamist ja miks keegi teda taga ei kiusa?" rääkis Arhangelski.

Tõsi on see, et Leningradil pole ühtegi laulu, kus poleks vene roppuseid.

"Tegelikult, keel on kommunikatsioonivahend. Ja kui sinust saadakse aru ja sul pole eesmärki kedagi solvata siis sõna "hui", ma palun vabandust, on lihtsalt sõna. Tähtede järjekord," selgitas Šnurov.