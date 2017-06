Tänavakunstnik andis Ahtme raamatukogule täiesti uue ilme

Trehvasin Ilkerit Mustas Puudlis. Istusid koos Liisi Eelmaaga, kelle austaja olen ammuilma. Olin Lillilt kuulnud, et Liisi on Pariisis elades kampa löönud türgi kinotegijaga ja see tekitas muidugi huvi ja intriigi. Et mis ja kuidas, kes kelle juures käima hakkab. Kas elu hakkab kulgema Istanbuli-Pariisi liinil. Vastu ootusi oli kuulda, et Ilker on kolinud Eestisse. Vaat see oli käik.