HOP näitab, kus on tekstiilikunstnike ühendus RXII aastal 2017

Pärast ülikooli lõpetamist korraldati RXII nime all kaks grupinäitust. Esimene 1996. aastal gobeläänikursuse töödest ning teine, "Tekstiililood – tavalised aarded", oli kontseptuaalne projekt (1996–2001), mille raames eksponeeriti personaalseis tekstiiliesemeid isiklikest kogudest.

Grupi RXII loomingu tänane eripära on, et ühise lennu lõpetajad ei ole kõik jäänud tekstiilimeediumi juurde. Christel Allik maalib, Kertu Sillaste on raamatute illustraator, Piret Valk trükib tekstiili ja juhendab, Mari Haavel on tekstiilidisainer, Siiri Minka ja Riste Laasberg tegelevad gobeläänpõimega.

Näituse "RXII. Kollaaž. 21 aastat hiljem" valguses tasub mõtiskleda nii ajavahe kui kunstihariduse saanud inimeste elutee üle – loovisiku ametit ei määra vaid tema anne, töötahe ja armastus õpitud eriala vastu, vaid ka ühiskondlikud olud: tellijate ja töötingimuste olemasolu, konkureerivad pakkumised, huvide ajas muutumine ja isiklikud valikud.

RXII grupi kunstnikud on olnud tegevad nii ringijuhendaja, koduabilise, koristaja, laborandi, õppealajuhataja, müüja, psühhiaatriliste patsientide juhendaja, projektijuhi, meistri ja kunstnik-kujundajana.

Näitus jääb HOP galeriis avatuks 11. juulini.