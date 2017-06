Helgi Annastil täitus Rakvere Teatris 45 aastat

Alates sellest ajast on ta osalenud 108. lavastuses, millest mängukavas on hetkel 6. Kõige uuem roll on kevadel esietendunud lavastuses "Gravitatsioon". Teatrivaatleja Pille-Riin Purje sõnul rõõmustab teda selles lavastuses eriliselt just Helgi Vilja rollis oma vagusa ja peidetud siseilma, soojuse ja taktitundelise headusega, millest vahel kumab läbi plikatirtsutrotsi.

Järgmise uusrolli teeb Helgi septembris esietenduvas lavastus "Ükssarvikute farm", mille autor ja lavastaja on Urmas Lennuk.