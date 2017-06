ETV toob ekraanile portreefilmi motolegend Andres Krestinovist

Ekraanil rulluvad lahti arhiivikaadritega ja Andrese meenutustega vürtsitatud lood nõukogude ajast tänaseni. Tema saavutuste nimekiri on pikk: Andres Krestinov on mees, kes tõi esimese eestlasest motokrossisõitjana maailmameistrivõistlustelt punktid, ta on kolmekordne Nõukogude Liidu meister ja 21-kordne Eesti meister.

Suurtest triumfidest on Krestinovile olulisimad kaks. "Kui ma tulin 1983. aastal täiskasvanute kategoorias Nõukogude Liidu meistriks ja teine on see, kui Eestisse said toodud esimesed MM-punktid. 1980. aastatel oli see Liidu meistri tiitel nii kõva, et seda ei ole eestlastest keegi sooloklassis saavutanud. Selle eest sai näiteks autoostu loa," meenutas krossilegend.

Oma eduloo valemi võtab Krestinov kokku lihtsalt. "Stardid on mul head olnud. Kui saad rivi eesotsas ära, on tunduvalt lihtsam sõita ja asja üle kontrolli hoida."

Andres Krestinov alustas krossisõitmist vaid 12-aastasena 1975. aastal ning ta sõidab veel ka täna, 53-aastasena. "Kõik see asi on mulle meeldinud. Vahel mõtlen küll, et nüüd on kõik, aga siis tuleb isu jälle peale. Ja tehnika on ka kogu aeg arenenud," ütles ta.

Portreefilm "Raudmees - Andres Krestinov" on ETV ekraanil 21. juuni õhtul kell 20.00.

Filmi autorid on Raido Nikonorov, Andres Arro, režissöörid Steiv Silm ja Tarvo Mölder.