Arvustus. Ärakrutitud ajalugu väändes füüsikaga vaheldumisi

Järg raamatule „Algaja ajaränduri seiklused”. Mis tuleks ka läbi tudeerida, kui te seda veel teinud ei ole. Muidu ehk jääb natuke midagi segaseks. Aga võibolla ei jää ka.

Kuigi nentida tuleb, pärast tolle esimese lugemist esinesin mina üleskutsega I. Tomusk kiiremas korras ühiskonnast isoleerida, soovitavalt tähtajatu hospitaliseerimise korras. No ei saa normaalsel inimesel fantaasia niimoodi lennata, ei saa. Selgelt on tegu mingi vaimutohtritele senitundmatu kompleksi või parallaksiga. Ja see H. Mets, see pange samasse kongi.

Muidugi tuleks eelnimetatud varustada kirjutamis- ja joonistamisvahendite ning muude elurõõmuks vajalike tarvikutega.

Et siis lugu seeriast „Ajarändurid” jätkub ning läheb aina pöörasemaks. Kuigi see ei tundunud võimalik.

Eelmise seeria lõpus siirdusid meie noored kangelased ajarännule hea mõttega ära hoida Euroopa üksmeelne ja kambaviisiline enesetapp. Mina muidugi vaimustuses, leides mõttekaaslase, kes selleks peab Esimest ilmasõda. Plaan lihtne, kui ertshertsog Franz Ferdinand Sarajevos mõrva ohvriks ei lange, sõda ka ei tule. Viu, vipsti, kohal!

Ainult et kõik räägivad ülikange ülahuulega inglise keelt hoopis. Ja kaebavad, et igasugu lihtrahvarämps ronib juba igale poole. Tänavasildid ka inglise keeles. Kohalik lihtrahvas kah paneb sellist inglist, et aru ei saa. Aga on natuke lahkem, kuigi küsib iga asja eest münti, sobivad ka 2016. aasta eurid.

Väga loodetavasti teil läks juba selle peale põnevaks.

Mispärast üleüldse ei tahaks ära jutustada, mis juhtuma hakkab. Oleks justkui inetu temp, mida kirjeldatakse W. Somerset Maughami „Elumõnudes”. Oeh, natuke ikka tuleb. Nimelt vuhisevad noorukid läbi alternatiivajalugude. Aasta on küll 1914, aga Sarajevo on New London. Sest William, kui ta juba Sohipoja asemel hüüdnimeks Vallutaja sai, otsustas jätkata. Tuli 1067. mandrile tagasi, vallutas terve Euroopa ära. Nagu mingi Aleksander. Nii et...

Kuigi, mis seal salata, William ise oli rohkem Guillaume. Aga mis siin norida. Niikuinii aina paremaks ehk põrunumaks läheb. Otsustavad lapsukesed reisida koduaega tagasi, aga seal, island, kui kaunis lause, on tribüünil „vanamees, kes kohe oma ordenite raskuse all näoli kukub”.

Ei, ma ei tohi edasi ümber jutustada. Lugege läbi. Lõbus on, mõelda annab, targemaks teeb ka, sest möödaminnes seletatakse isegi füüsikat – mulle täiesti tundmatu teadus, muide. Siis sundige oma noor huligaan, st laps, läbi lugema. Ja tehke pärast tunnikontroll lühiessee vormis!