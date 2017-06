Kadri Voorand kirjutas noorte laulupeoks kooridele kaks uudisteost

Artisti sõnul on laulude tekstid valitud hoole ja armastusega pika perioodi jooksul ning on väga liigutav, et just antud teosed osutusid valituks peo kavasse. "On uhke tunne, samas ka väljakutsuv kuuluda programmi rahvale juba tuntud ja armastatud laulude kõrval uue heliteose loojana," sõnas Kadri Voorand.

Austusest laulupeo lauljate vastu, kelle esituses uudisteosed kõlama saavad, soovis artist ka ise oma kirjutatu teostada. Nii on kingitusena kooridele teostest valminud videod. “See on minu tervitus lauljatele," kinnitas ta. Videod on üles võetud kitarrist Andre Maakeriga Viimsi Vabaõhumuuseumis.

Kadri Voorandi kirjutatud uudisteosed kõlavad suvisel laulupeol dirigentide Külli Kiiveti ning Ksenia Grabova juhatamisel.

Loo "Aga tule" video:

Loo "Elu on lootus ja loomine" video: