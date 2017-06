Euroopa Liidu IT-agentuuri peahoone otsib kunstikonkursiga installatsiooni

Riigi Kinnisvara AS (RKAS) kuulutas välja kunstikonkursi, millega soovitakse leida sobivaim kunstiteos 2018. aasta suvel valmiva Euroopa Liidu IT-agentuuri (eu-LISA) peamaja aatriumi, mille aadressiks on Vesilennuki tänav 5 ja 7, Tallinn.

IT-agentuuri peahoone 15 meetri kõrgune ülevalt laienev aatrium on hoone üks mõjusamaid ja paremini eksponeeritud kohti. Lihtsate naturaalsete materjalidega kujundatud aatrium on tänavalt ja kõigilt korrustelt hästi vaadeldav ning vajab efektset ruumilist aktsenti – riputatavat installatsiooni, mis ilmestaks hoonet.

Kunstiteos peab sobituma interjööris kasutatavate materjalide ja monokroomsete värvidega, mis võimaldavad installatsioonil hästi esile tulla. Eelistatud on kaasaegsed ja abstraktsed lahendused. Hoone arhitektuurikeelt iseloomustavateks märksõnadeks on asjalikkus, lihtsus, soliidsus ja julgeolek.

Žüriisse kuuluvad Eesti Kunstiteadlaste ja Kuraatorite Ühingu esindajad Maarin Ektermann ja Triin Tulgiste, Eesti Kunstnike Liidu esindajatena Mari-Liis Tammi, Reimo Võsa-Tangsoo ja IT-agentuuri hoone arhitekt Jaan Kuusemets, Siseministeeriumi esindaja Katrin Varik ja hoone sisearhitekt Margit Teikari. Ekspertidena osalevad Riigi Kinnisvara ASi esindaja Raivo Toom, eu-LISA esindaja Alar Kalamees ja IT-agentuuri hoone sisearhitekt Tuuli Trei.

Pärast kunstikonkursi võitja väljaselgitamist viib RKAS läbi väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetluse, et sõlmida võidutöö autori(te)ga leping teose tellimiseks ja paigaldamiseks summas 65 000 eurot, milles sisaldub ka autoritasu. Summale lisandub käibemaksukohuslaste puhul käibemaks. Auhinnafondi suurus on kokku 975 eurot. Esimese koha saanud kavandi eest preemiat ei maksta, vaid see sisaldub võitjaga sõlmitava hankelepingu maksumuses. Teise ja kolmanda koha auhinna suurused on vastavalt 650 eurot ja 325 eurot.

Osalemistaotluste ja kavandite esitamise tähtaeg on 19. september 2017 kell 12.

Konkursi võistlusjuhend ja selle juurde kuuluvad lisad leiate RKASi kodulehelt rubriigis „Alla siseriikliku piirmäära hanked ja kunstikonkursid". Eraisik, kellel registrikood puudub, saab hanke juurde registreerimiseks kasutada isikukoodi.

Kunstikonkursi korraldamise kohustus tuleneb 2011. aastal jõustunud kunstiteoste tellimise seadusest, mille kohaselt tuleb avalike hoonete ehitustööde maksumusest vähemalt 1% eest soetada kunstiteoseid. Seadus rakendub riigi- ja avalik-õiguslikele asutustele ning riigi enamusosalusega sihtasutustele ja mittetulundusühingutele, kuid ei laiene kohalikele omavalitsustele. Kunstiteoseid tuleb tellida, kui ehitustöid teostatakse vähemalt 625 000 euro ulatuses. Kunstiteoste tellimise ülempiir on 65 000 eurot. Summadele lisandub käibemaksukohuslaste puhul käibemaks.