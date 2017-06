Arvustus. Actress mängib oma rolli välja

Actressi nime taha peituv Darren J. Cunningham on huvitava käekirjaga Briti elektroonilise muusika produtsent ja DJ, kelle nimi ei ole tantsumuusika austajatele võõras. Actress võib meenuda ka leibelitega nagu Ninja Tune või tema enda asutatud Werkdiscs. Samuti on mõned muusikakriitikud tõstnud teda esile kui geeniust elektroonilise muusika vallas.

Actress on julge katsetaja, kelle lähenemine muusikale kõnnib alati samm või pool žanrist ees. Seda tõestab ka tema viies stuudioalbum "AZD". Uut LP-d võib pidada mingil määral tagasivaateks varasemale loomingule, kus leidub nii Cunninghamile omast nihet kui ka uusi huvitavaid sümbioose, nagu näiteks viiulimäng ning kriipivad masinalaadsed helid.

"AZD" pole lihtsalt hea album, vaid seda võib mingil määral pidada ka Actressi n-ö lunastuseks. Alati üllatanud Cunninghami viimane LP "Ghettoville" jäi üllatuste tasandilt nõrgemaks kui eelmised. Sealjuures spekuleeriti 2014. aastal välja tulnud kauamängiva puhul, et tegemist on Actressi lõpuga. Artist on väsinud oma esinejaprofiilist ning jätkab kellegi teisena, kui jätkab. Nüüd on spekulatsioonidel arvatavasti lõpp. "AZD" lood meenutavad küll nii mitmeski kohas Actressi varasemaid albumeid, kuid on kuulda, et Cunningham ei ilmuta väsimuse märke.

Album kulgeb algusest lõpuni sujuvalt. Muusika varieeruvus ja uudsed algused hajutavad hästi ära lugude vahele tekkivad vaikused või igavusest kerkivad ootusmomendid. Enim võlub "Faure in Chrome". Klassikalise filmimuusikaliku track'i teevad omapäraseks katkised helid ja sahin, mis võiksid häirida, kuid Actressi puhul lisavad need hoopis sümpaatsust.

Kui "AZD" algus põhineb suures osas minimalistlikel biidikordustel, siis albumi viies lugu "CYN" tõmbab hoo sisse räpi-vokaalide ja tugevama rütmiga. Sellele järgnev, singlina välja antud "X22RME" (vt alt videot) kõlab oma teknolikus headuses, kus Actress liigub minimalistlikkusest eksperimenteerimise ja kohatise eklektilisuseni. Mõlemad lood annavad aimu Actressi oskusest siduda stiile ja helisid, mis esmasel kuulamisel ei tundu ehk sobituvat.

"AZD" aeglasemad palad ei seisa samuti muusikaliselt paigal, vaid peegeldavad saunde, mida on Actress pookinud juba teistesse lugudesse. See tekitab äratundmise ja võimaldab kergemini suhestuda. Näiteks "Nimbuse" vihmapiisku meenutavaid saunde kuuleb transformeerunud vormis albumi lõpu poole loos "There's An Angel In The Shower". Minimalismist on saanud eritasandiline väljendus.

"AZD" andis kindluse, et Actress jätkab muusikaga eksperimenteerimist. Isegi kui üllatusmomente on varasemast vähem, ei ole Cunningham lugude kvaliteedis hinnaalandust teinud. Mida rohkem albumit kuulata, seda rohkem tasandeid lugudes esile kerkib.