Maret Tamjärv: jaanitule kuma kaitses põlde, pererahvast, loomi

Tamjärv rääkis, et jaanipäev on jõulude kõrval olnud alati üks Eesti rahva suuremaid pühasid. "Tõsist töötegemist sellel päeval ei ole olnud."

Eriti lõunapoolses Eestis on jaanipäev tema sõnul olnud karjasepüha, kus karjasele anti vaba päev ja karja läksid näiteks oma pere lapsed.

Kumb on aga siis tähtsam, kas jaanilaupäev või jaanipäev?

"Kui me räägime jaanikombestikust, siis see on tegelikult koondunud õhtule ja ööle. See on üks tervik, mis läheb hommikuni välja. Jaanipäeva hommikul hakkasid vanemad inimesed juba varakult kirikusse sättima, ka jaanipäev oli oluline päev: magati ennast välja, kellel oli hommikuni lustimist olnud, see oli külaskäikude päev," sõnas Tamjärv.

Tänapäeval teeme me läbi vanu kombetalitusi ilma mõtlemata, et neil võis omal ajal olla ka mingi maagiline tähendus, tõdes Tamjärv.

"Tuli on jaanipäev kombestikus üks keskne element. Mida suurem ja uhkem, kaugemale paistab, seda parem. Jaanitule kuma ja isegi suits, mis sealt tuli, kaitses kõiki põlde, pererahvast, loomi."

